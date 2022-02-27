Бельгія надасть Україні ще 3 тис. автоматів і 200 протитанкових гранатометів
Президент Володимир Зеленський заявив, що Бельгія поставить Україні 3 тис. автоматів і 200 протитанкових гранатометів
Про це він повідомив у твітері.
"Приємно було дізнатися, що на додачу до вчорашніх домовленостей Бельгія надсилає нам ще 3 тис. автоматів та 200 протитанкових гранатометів", - написав Володимир Зеленський.
Президент України також подякував прем'єр-міністру Бельгії Александеру де Кру за його лідерство.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що Бельгія підтримає українську армію пальним і кулеметами.
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