Бельгія надасть Україні ще 3 тис. автоматів і 200 протитанкових гранатометів

Про це він повідомив у твітері.



"Приємно було дізнатися, що на додачу до вчорашніх домовленостей Бельгія надсилає нам ще 3 тис. автоматів та 200 протитанкових гранатометів", - написав Володимир Зеленський.



Президент України також подякував прем'єр-міністру Бельгії Александеру де Кру за його лідерство.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Бельгія підтримає українську армію пальним і кулеметами.