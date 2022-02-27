Бельгія підтримає українську армію пальним і кулеметами
Окрім того, 13 країн НАТО надіслали або схвалюють військову допомогу Україні
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Еспресо.TV.
Бельгія направить українському війську допомогу. Зокрема, в Україні очікують майже чотири тисячі тонн пального і дві тисячі кулеметів. Втім ще триває прийом заявок від України.
Загалом 13 країн НАТО надіслали або схвалюють військову допомогу Україні: гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання.
"НАТО вже багато років надає підтримку, щоб українці могли себе захистити. Ми продовжуватимемо це робити і закликатимемо інших зробити те ж саме", – йдеться в повідомленні від Генштабу.
- Нагадаємо, Німеччина дозволила експорт свого озброєння: Україна отримає 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 Stinger.
- США розглядають можливість санкцій проти центрального банку РФ.
Читайте також: "Пишаємось тим, як ви захищаєте не лише себе, а й всю Європу", – депутат Європарламенту.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе