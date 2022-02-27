Бельгія підтримає українську армію пальним і кулеметами

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Еспресо.TV.

Бельгія направить українському війську допомогу. Зокрема, в Україні очікують майже чотири тисячі тонн пального і дві тисячі кулеметів. Втім ще триває прийом заявок від України.

Загалом 13 країн НАТО надіслали або схвалюють військову допомогу Україні: гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання.

"НАТО вже багато років надає підтримку, щоб українці могли себе захистити. Ми продовжуватимемо це робити і закликатимемо інших зробити те ж саме", – йдеться в повідомленні від Генштабу.

Нагадаємо, Німеччина дозволила експорт свого озброєння: Україна отримає 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 Stinger.

США розглядають можливість санкцій проти центрального банку РФ.

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