США розглядають можливість санкцій проти центрального банку РФ, - Bloomberg

Про це повідомила вашингтонська кореспондентка Bloomberg Салеха Мохсін у Twitter з посиланням на власні джерела.



"США приглядаються до санкцій проти російського центробанку, цей крок завдасть удару по більшій частині $643-мільярдних резервів, які накопичив Путін", - повідомила вона.



Журналістка додала, що остаточне рішення ще не ухвалили і США хочуть зробити це в координації з Євросоюзом, щоб досягнути якомога більшого ефекту.



"Внесення центрального банку такої великої економіки, як російська, до "чорного списку" не матиме прецедентів. Такий крок може стати "руйнівним" для Росії і, за словами економіста Тімоті Еша, призведе до обвалу рубля", - зазначила Мосхін.

