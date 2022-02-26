Німеччина дозволила експорт свого озброєння: Україна отримає 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 Stinger

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив у twitter.



"Російська атака знаменує переломний момент. Наш обов’язок зробити все можливе, щоб підтримати Україну в її обороні від армії вторгнення Путіна. Тому ми доставляємо 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger нашим друзям в Україні", - зазначив він.







Український президент Володимир Зеленський зазначив: "Німеччина щойно оголосила про надання Україні протитанкових гранатометів і ракет Stinger. Так тримати, канцлере Олафе Шольце! Антивоєнна коаліція в дії".







Der Tagesspiegel з посиланнням на DPA повідомляє, що міністерка закордонних справ Анналена Бербок і віце-канцлер Роберт Хабек заявили: "Після безсоромної атаки Росії Україна має бути в змозі захиститися. Вона має невід’ємне право на самооборону. Таким чином, федеральний уряд також підтримує Україну в наданні терміново необхідних матеріалів".



За даними міністерства економіки, також дозволили експорт для України 14 БТРів зі спеціальним захистом. Їх мають передати українській владі. Крім того, через Польщу в Україну планується доставити до 10 тис. тонн палива.

