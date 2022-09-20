Бельгія планує надіслати Україні більше зброї та допомогти з розмінуванням
Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї та активізувати роботу з розмінування
Про це повідомляє у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Зустрівся зі своєю бельгійською колегою Хаджею Лабіб, – пише він. – Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї та активізувати роботу з розмінування. Я поінформував міністерку закордонних справ про Київський договір безпеки. Ми також погодилися, що Росія повинна відповідати за злочин агресії проти України".
- Як повідомляла раніше міністерка оборони Дедондер, Бельгія готує військову допомогу Україні на 12 млн євро.
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