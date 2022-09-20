Бельгія планує надіслати Україні більше зброї та допомогти з розмінуванням

Про це повідомляє у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зустрівся зі своєю бельгійською колегою Хаджею Лабіб, – пише він. – Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї та активізувати роботу з розмінування. Я поінформував міністерку закордонних справ про Київський договір безпеки. Ми також погодилися, що Росія повинна відповідати за злочин агресії проти України".

Як повідомляла раніше міністерка оборони Дедондер, Бельгія готує військову допомогу Україні на 12 млн євро.

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