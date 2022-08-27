Бельгія планує закупівлю до 30 нових військових вертольотів, - ЗМІ
У відповідь на війну Росії в Україні та вимоги НАТО Бельгія нарощує свій військовий потенціал за допомогою нових вертольотів
Про це повідомили в Brussels Time з посиланням на заяву міністерки оборони Бельгії Людівін Дедондер та генерала-лейтенанта Фредеріка Гетинка.
"Ми придбаємо 15 легких гелікоптерів досить швидко", – сказав Гетинк, додавши, що цей тип вертольотів "по суті призначений для наземної підтримки наших операцій: медичної евакуації та підтримки операцій сил спеціального призначення".
Мета кампанії, за словами Гетинка, полягає в тому, щоб придбати менш дорогі вертольоти, обладнані для пошуку, і зберегти армійські NH90, оснащені високими технологіями та великою кількістю радарів для морської підтримки.
Нові постачання гелікоптерів також включатимуть придбання важких транспортних гелікоптерів для розгортання роти пара-командос або спецзагону з однієї точки в іншу з досить великою дальністю дії.
Дедондер не приховує того факту, що вона вважає за краще купувати європейське обладнання, щоб заохотити економічну віддачу бельгійським компаніям. Однак у Міноборони Бельгії не виключають і купівлю американської техніки.
- 26 серпня Бельгія виділила €8 млн на невійськову підтримку ЗСУ. Зокрема, комплексний пакет нелетальної допомоги містить обладнання для надання першої медичної допомоги та зимовий одяг. За потреби, держава може надати окуляри нічного бачення і фармацевтичні препарати.
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