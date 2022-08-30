"Бенфіка" продала форварда збірної України Яремчука
Футболіст збірної України Роман Яремчук перейшов з португальської "Бенфіки" до бельгійського "Брюгге"
Про це повідомляє офіційний сайт "Брюгге".
Українець уклав з бельгійцями контракт на чотири роки. Скільки "Брюгге" заплатив "Бенфіці" за Яремчука не повідомляється. За неофіційними даними за нападника заплатили 16 млн євро та додадуть ще 3 млн євро бонусами. Це зробило форварда найдорожчим гравцем в історії клубу.
26-річний Роман Яремчук виступав за "Бенфіку" з літа 2021 року. У нинішньому сезоні українець жодного разу не потрапив до стартового складу команди та зробив 1 результативну передачу в 5 матчах.
Також форвард грав за "Динамо", "Олександрію" та бельгійський "Гент". Яремчук провів 39 матчів та забив 13 голів за збірну України.
"Брюгге" є чинним чемпіоном Бельгії та зіграє на груповому раунді Ліги чемпіонів в одному квартеті з іспанським "Атлетико", португальським "Порту" та німецьким "Баєром".
- 28 серпня стало відомо, що "Бенфіка" вирішила виставити Романа Яремчука на трансфер.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.31Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе