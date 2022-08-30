Про це повідомляє офіційний сайт "Брюгге".

Українець уклав з бельгійцями контракт на чотири роки. Скільки "Брюгге" заплатив "Бенфіці" за Яремчука не повідомляється. За неофіційними даними за нападника заплатили 16 млн євро та додадуть ще 3 млн євро бонусами. Це зробило форварда найдорожчим гравцем в історії клубу.

26-річний Роман Яремчук виступав за "Бенфіку" з літа 2021 року. У нинішньому сезоні українець жодного разу не потрапив до стартового складу команди та зробив 1 результативну передачу в 5 матчах.

Також форвард грав за "Динамо", "Олександрію" та бельгійський "Гент". Яремчук провів 39 матчів та забив 13 голів за збірну України.

"Брюгге" є чинним чемпіоном Бельгії та зіграє на груповому раунді Ліги чемпіонів в одному квартеті з іспанським "Атлетико", португальським "Порту" та німецьким "Баєром".

28 серпня стало відомо, що "Бенфіка" вирішила виставити Романа Яремчука на трансфер.

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