Про це повідомляє Record.

Лісабонці мають намір продати Яремчука до закриття літнього трансферного вікна. Португальці просять за нападника 20 млн євро.

26-річний Роман Яремчук виступає за "Бенфіку" з літа 2021 року. У нинішньому сезоні українець жодного разу не потрапив до стартового складу команди та зробив 1 результативну передачу в 5 матчах.

Також форвард виступав за "Динамо", "Олександрію" та бельгійський "Гент". Яремчук провів 39 матчів та забив 13 голів за збірну України.

26 серпня повідомлялося, що Роман Яремчук може перейти в іспанську "Севілью".

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