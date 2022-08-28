"Бенфіка" виставила форварда збірної України на трансфер
Португальська "Бенфіка" вирішила позбутися українського футболіста Романа Яремчука
Про це повідомляє Record.
Лісабонці мають намір продати Яремчука до закриття літнього трансферного вікна. Португальці просять за нападника 20 млн євро.
26-річний Роман Яремчук виступає за "Бенфіку" з літа 2021 року. У нинішньому сезоні українець жодного разу не потрапив до стартового складу команди та зробив 1 результативну передачу в 5 матчах.
Також форвард виступав за "Динамо", "Олександрію" та бельгійський "Гент". Яремчук провів 39 матчів та забив 13 голів за збірну України.
- 26 серпня повідомлялося, що Роман Яремчук може перейти в іспанську "Севілью".
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