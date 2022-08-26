Футболіст збірної України Яремчук близький до трансферу в топ-лігу
Український форвард португальської "Бенфіки" Роман Яремчук може перейти в іспанську "Севілью"
Про це повідомив авторитетний журналіст Екрем Конур.
За інформацією Конура, іспанська "Севілья" хоче оформити орендну угоду стосовно трансферу Романа Яремчука. В контракт буде включений пункт про обов’язковий викуп українця.
Портал Transfermarkt оцінює 26-річного Яремчука у 15 млн євро, Екрем Конур поки не повідомляє, скільки готова заплатити "Севілья", а також які фінансові запити "Бенфіки".
У поточному сезоні Роман Яремчук жодного разу не виходив у стартовому складі "Бенфіки". На рахунку українського нападника лише 1 асист в п’яти матчах.
Минулий сезон Ла Ліги "Севілья" закінчила на четвертій позиції і вийшла в Лігу чемпіонів.
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