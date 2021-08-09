"Бенфіка" заявила Яремчука на матч Ліги чемпіонів проти "Спартака"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У вівторок, 10 серпня, португальська "Бенфіка" зіграє проти московського "Спартака" в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.



У заявці "Бенфіки" знайшлось місце для українського форварда Романа Яремчука. Це означає, що в домашньому матчі з росіянами українець може дебютувати в португальському топ-клубі.



Перший поєдинок між командами пройшов в Москві і завершився перемогою "Бенфіки" з рахунком 2:0.



Роман Яремчук підписав з "Бенфікою" контракт до 2026 року. "Гент" отримав від лісабонців 17 млн євро за 75% прав на українського форварда. Охочі придбати українця повинні будуть заплатити португальцям 100 млн євро.

1 серпня "Бенфіка" купила у "Гента" за 17 млн євро українського нападника Романа Яремчука.

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