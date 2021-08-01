Лідер збірної України перейшов за 17 млн євро до "Бенфіки"
Португальська "Бенфіка" купила у бельгійського "Гента" за 17 млн євро українського футболіста Романа Яремчука
Про це повідомляє "Бенфіка" у twitter.
Яремчук підписав з клубом з Лісабону контракт до 2026 року.
"Гент" отримає від "Бенфіки" 17 млн євро за 75% прав на українського форварда. Охочі придбати Яремчука повинні будуть заплатити португальцям 100 млн євро.
Роман Яремчук виступав за бельгійський клуб з 2017 року. У минулому сезоні 25-річний нападник зіграв за "Гент" 43 матчі, забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.
- Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що Роман Яремчук переходить з "Гента" до "Бенфіки".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе