Лідер збірної України перейшов за 17 млн євро до "Бенфіки"

Про це повідомляє "Бенфіка" у twitter.

Яремчук підписав з клубом з Лісабону контракт до 2026 року.

"Гент" отримає від "Бенфіки" 17 млн євро за 75% прав на українського форварда. Охочі придбати Яремчука повинні будуть заплатити португальцям 100 млн євро.

Роман Яремчук виступав за бельгійський клуб з 2017 року. У минулому сезоні 25-річний нападник зіграв за "Гент" 43 матчі, забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.



Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що Роман Яремчук переходить з "Гента" до "Бенфіки".

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