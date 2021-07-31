Лідер збірної України прилетів до Лісабону підписувати контракт з "Бенфікою"

Про це повідомляє A Bola.

У п'ятницю, 30 липня, пізно ввечері форвард прилетів до Лісабона разом зі своєю дружиною і генеральним директором "Бенфіки" Руї Педро Бразою.

"Гент" та "Бенфіка" узгоджують останні деталі трансферу, про який незабаром буде оголошено офіційно. Очікується, що португальці заплатять бельгійцям за форварда збірної України 15 млн євро.

У минулому сезоні 25-річний Яремчук зіграв за "Гент" 43 матчі, забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.