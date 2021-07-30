Італійський топ-клуб відмовився від Яремчука заради узбецького футболіста
Італійська "Рома" домовилась про трансфер узбецького форварда Ельдора Шомуродова
Про це повідомив у Twitter авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, італійські "Дженоа" і "Рома" вже узгодили всі деталі трансферу і невдовзі оголосять про перехід офіційно. Сторони домовились, що наступний сезон Ельдор Шомуродов проведе у "Ромі" на правах оренди, проте з обов'язковим викупом.
Уже наступного літа римляни зобов'язані заплатити за узбецького форварда 17,5 млн євро + 2,5 млн бонусом. "Дженоа" також отримає 10% при майбутньому продажі 26-річного нападника.
У літнє міжсезоння "Рома" пріоритетно прагнула підсилити позицію центрального нападника. Серед кандидатів був і українець Роман Яремчук, проте бельгійський "Гент" хотів отримати за форварда більше, ніж "Дженоа" за Шомуродова.
- 23 червня бельгійський "Гент" відкинув пропозицію італійського "Мілана" про оренду Яремчука.
- 7 липня нападник збірної України Роман Яремчук може перейти з "Гента" до "Вест Гема".
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