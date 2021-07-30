Італійський топ-клуб відмовився від Яремчука заради узбецького футболіста

Про це повідомив у Twitter авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо.



За інформацією джерела, італійські "Дженоа" і "Рома" вже узгодили всі деталі трансферу і невдовзі оголосять про перехід офіційно. Сторони домовились, що наступний сезон Ельдор Шомуродов проведе у "Ромі" на правах оренди, проте з обов'язковим викупом.



Уже наступного літа римляни зобов'язані заплатити за узбецького форварда 17,5 млн євро + 2,5 млн бонусом. "Дженоа" також отримає 10% при майбутньому продажі 26-річного нападника.



У літнє міжсезоння "Рома" пріоритетно прагнула підсилити позицію центрального нападника. Серед кандидатів був і українець Роман Яремчук, проте бельгійський "Гент" хотів отримати за форварда більше, ніж "Дженоа" за Шомуродова.