Форвард збірної України може стати одноклубником Ярмоленка

Про це повідомляє Eurosport.

За інформацією джерела, лондонці розглядають Романа Яремчука в якості заміни французу Себастьяну Алле, який ще взимку перейшов у нідерландський "Аякс".

Зазначається, що "Вест Гем" згоден заплатити за українського форварда 15 млн євро, які хоче отримати за Яремчука "Гент".

У минулому сезоні 25-річний нападник зіграв за бельгійський клуб 43 матчі, забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.

За "Вест Гем" виступає інший футболіст збірної України - Андрій Ярмоленко.

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