Форвард збірної України може стати одноклубником Ярмоленка
Нападник збірної України Роман Яремчук може перейти з бельгійського "Гента" до англійського "Вест Гема"
Про це повідомляє Eurosport.
За інформацією джерела, лондонці розглядають Романа Яремчука в якості заміни французу Себастьяну Алле, який ще взимку перейшов у нідерландський "Аякс".
Зазначається, що "Вест Гем" згоден заплатити за українського форварда 15 млн євро, які хоче отримати за Яремчука "Гент".
У минулому сезоні 25-річний нападник зіграв за бельгійський клуб 43 матчі, забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.
За "Вест Гем" виступає інший футболіст збірної України - Андрій Ярмоленко.
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23 червня бельгійський "Гент" відкинув пропозицію італійського "Мілана" про оренду Яремчука.
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