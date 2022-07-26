Бензин в Україні незабаром коштуватиме 56-57 грн за літр, - економіст Пендзин
Ціни на бензин в Україні зростуть через підвищення курсу валют
Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
"У нас були закуплені достатньо великі обсяги палива по курсу 29.25/$. Ми сьогодні бачимо на заправках 50 грн за літр А-95 і десь 57 грн за дизпаливо. Це залишки куплені по 29.25/$", - додав він.
За словами експерта, коли ці запаси будуть вичерпані - нафтові трейдери будуть підвищувати ціну на заправках.
"Коли вони почнуть закупляти по 36.3/$ - я думаю бензин буде по 56-57 грн/літр, а дизпаливо під 65 грн. Це автоматично трошки підвищить ціни в наших магазинах на 1-2% через логістичну складову. Ми не дуже сильно це відчуємо, але однозначно це буде. 2-3% за місяць і одноразово 1-2% за рахунок нової вартості паливно-мастильних матеріалів однозначно нам до цін додасть", - підсумував Пендзин.
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