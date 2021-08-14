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Бердянський суд лишив на волі вихователя, підозрюваного в розпусних діях, - ЗМІ

14 серпня, 2021 субота
22:39
Кримінал

Колегія суддів Бердянська не схвалила взяття під варту 18-річного студента з Києва, що працює у дитячому таборі відпочинку й підозрюється слідчими Нацполіції в розбещенні 10-річної дівчинки

Таке рішення було прийнято сьогодні, 14 серпня 2021 року, передає Еспресо.TV.

"Звинувачення, враховуючи тяжкість статті, домагалося утримання під вартою. Але колегія суддів під головуванням Інни Принь порахувала, що ймовірний розбещувач дитини до початку основного судового процесу цілком може перебувати на волі", - розповідає портал Бердянськ24.

Нагадаємо, учора, 13 серпня, Нацполіція опублікувала новину про подію в одному з дитячих оздоровчих центрів, що викликала в Бердянську серйозний резонанс.

За інформацією правоохоронців, ранком 12 серпня вожатий зайшов до кімнати, де спали чотири дівчинки. Вважаючи, що діти не бачать його дій, молодик зняв з однієї дівчинки нижню білизну, торкався руками її статевих органів і фотографував процес на мобільний телефон. Такі дані поліцейські отримали під час спілкувнаня з потерпілою дитиною в присутності педагога та психолога.

Через кілька годин, за заявою матері дівчинки, хлопця, що є 18-річним студентом одного зі столичних вузів, затримали.

Сьогодні в суді відбулося слухання з приводу запобіжного заходу щодо підозрюваного.


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