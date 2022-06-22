Про це повідомляє BoxingScene.

Берінчик та Менді зустрінуться в бою за титул EBU (Європейського боксерського союзу) в легкій вазі (до 61.2 кг) 22 жовтня у французькому місті Пон-Сент-Максансі.

Українець востаннє виходив на ринг у грудні 2021 року, коли переміг росіянина Ісу Чанієва. 34-річний Денис Берінчик після початку повномасштабної російської агресії вступив до лав тероборони. Він є володарем титулу WBO International в легкій вазі та срібним медалістом Олімпіади-2012.

Денис Берінчик займає в рейтингу WBO друге місце. На першій позиції перебуває ще один українець - Василь Ломаченко, який є колишнім чемпіоном світу в легкій вазі.

25 травня промоутер Олександр Красюк пообіцяв організувати для Дениса Берінчика бій за чемпіонський пояс.

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