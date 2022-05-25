Боксеру Берінчику збираються організувати бій за претендентський або чемпіонський пояс

Про це повідомляє XSPORT.

За словами промоутера, Берінчик зараз у Києві.

"Він в Києві, в Україні. Він працює, допомагає хлопцям, людям. Працює за покликом серця. Чесно кажучи, зараз ми об’єктивно розуміємо, що бокс в Україні на період війни відкладається. Час плине, повернутися, якщо пройде рік-два, буде дуже складно, якщо не неможливо. Тому важливо сконцентруватись на цьому моменті і докласти максимальних зусиль, аби дати Берінчику можливість бою. Я відпрацьовую можливість таких перемовин. Я хочу створити умови для того, щоб Берінчик бився чи за претендентський, чи за чемпіонський пояс", – сказав Красюк.

33-річний Денис Берінчик після початку повномасштабної російської агресії вступив до лав тероборони. Він є володарем титулу WBO International в легкій вазі (до 61,2 кг) та срібним медалістом Олімпіади-2012.

29 березня український боксер Денис Берінчик висловив подяку всім, хто зі зброєю в руках захищає Батьківщину.

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