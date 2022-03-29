Всім пацанам, хто у формі – повага: Боксер Берінчик підтримав захисників України

Відео Берінчик виклав у Instagram.

Боксер із Сорокиного на Луганщині записав звернення у футболці луганського клубу "Зоря" та заявив, що це місто завжди було українським.

"Луганськ – це Україна. Завжди був, є і буде. Є такі люди, які не в Києві, або відсиділися, або поїхали. А всім пацанам, хто у формі – респект, усім повага", - сказав Берінчик.

33-річний боксер після початку повномасштабної російської агресії вступив до лав тероборони. Він є володарем титулу WBO International в легкій вазі (до 61,2 кг) та срібним медалістом Олімпіади-2012.

22 березня Василь Ломаченко відмовився залишати Україну заради поєдинку проти Джорджа Камбососа.

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