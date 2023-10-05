Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Без кардинальних змін: у британській розвідці оцінили масштабні навчання з цивільної оборони у РФ

Без кардинальних змін: у британській розвідці оцінили масштабні навчання з цивільної оборони у РФ

5 жовтня, 2023 четвер
08:53
Війна з Росією Росія залучає дітей до бойових дій

Протягом останніх днів Росія проводить навчання цивільної оборони на більшості територій країни за сценарієм великомасштабного міжнародного збройного конфлікту

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що ці навчання проводяться щорічно з 2012 року і приурочені до Дня цивільної оборони Росії 4 жовтня. 

Як вважає розвідка, цього року навряд чи будуть кардинально змінені або розширені.

"﻿﻿Протягом поколінь СРСР, а потім і Росія звертали увагу на внутрішню підготовку до великого конфлікту. Однак, навіть з огляду на триваючу війну в Україні, малоймовірно, що Росія суттєво змінила свою позицію національної готовності за останні місяці", - вважають у розвідці.

  • У середу, 2 серпня, стартували російські військово-морські навчання "Океанський щит - 2023" у Балтійському морі. Для цього залучено понад 30 бойових кораблів і катерів.
Україна
Росія
Велика Британiя
Читайте також:
Олексій Арестович
2 жовтня, 2023 понедiлок
Після повернення до України Арестович має бути арештованим, - нардеп Дунда
На фото: ГУР
4 жовтня, 2023 середа
Український десант висадився в Криму і дав бій окупантам, ГУР розповіло деталі
Хорватія
3 жовтня, 2023 вiвторок
Міноборони України вимагає від компанії з Хорватії повернути 3,2 млн євро за непоставлені гранати
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 40.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
5 жовтня
09:20
OPINION
Микола Княжицький
Президентка Словаччини висловилася проти постачання зброї Україні, а ще у липні вони із Зеленським захоплювалися рівнем стосунків. У чому справа?
08:54
Наслідки обстрілу Нікопольщини 27 вересня 2023 року
Росіяни вранці накрили Нікополь з артилерії, постраждала щонайменше одна людина
08:18
Оновлено
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
Повітряна атака на Україну: на Кіровоградщині пошкоджено об’єкт інфраструктури
08:15
Інфографіка
окупанти
Армія РФ втратила в Україні понад 280 тис. військових за час повномасштабного вторгнення
08:00
Зоря
"Зоря" - "Брейдаблік": де та коли дивитись матч другого туру Ліги конференцій
07:54
Оновлено
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 24 "шахеди"
07:52
російський військовий корабель
Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування 5 кораблів, ракетоносії відсутні
07:45
малюнок, діти
З тимчасово окупованих територій вивезли ще 19 українських дітей
07:18
Фукусіма
Японія почала скидати в океан другу партію очищеної води з АЕС у Фукусімі
06:56
безпілотник, дрон
У частині Курської області РФ нема світла: влада заявила про атаку нібито українських БПЛА по об'єктах інфраструктури
06:45
Індія повінь
В Індії внаслідок повені загинули щонайменше 10 людей, 82 вважаються зниклими безвісти
06:38
США Японія
Японія закупить у США крилаті ракети "Томагавк" на рік раніше, ніж планувала
06:32
заміновані пляжі Одещини, міна
Розвіддані Британії свідчать, що РФ може замінувати український "гуманітарний коридор"
06:13
Євросоюз
Реформування й розширення ЄС та допомога Україні – серед головних тем саміту Євросоюзу в Гранаді. Зеленського запросили також
06:12
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони просунулися в районі Новопрокопівки та Бахмута, - ISW
05:59
Іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак
Росія домовилась з Іраном про ремонт та техобслуговування цивільних літаків
05:08
кібератака
Червоний Хрест оприлюднив правила для хакерів під час війни
04:40
Ентоні Блінкен
США та союзники вивчають варіанти передачі Україні заморожених активів РФ, - Блінкен
04:12
Кораблі ЧФ РФ
Росіяни забрали більшість кораблів з окупованого Криму в Новоросійськ, - ISW
03:44
розстріляний військовий скріншот
ООН підтвердила шість випадків позасудових страт росіянами українських військовополонених
03:16
В ОП підбили підсумки саміту в Джидді
Третя зустріч союзників щодо української Формули миру відбудеться у Туреччині
02:48
На фото українські захисники, які звернулись до литовців
Литва планує надати допомогу Україні наступного року на €340 млн
02:20
собаки прикордонників, Львівський кінологічний центр
Собаки та санітарні процедури: у Франції посилили боротьбу з клопами в громадському транспорті
01:52
НАЗК
НАЗК виявило у воєнкома з Полтавщини необгрунтовані активи на 1,8 млн гривень
01:24
Володимир Зеленський та Зузана Чапутова
Президент Словаччини після виборів оголосила про припинення військової допомоги Україні
00:56
Зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина передасть Україні систему IRIS-T і 12 зеніток Gepard, - депутат Бундестагу
00:51
Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: Який вигляд має турнірна таблиця після перемоги "Шахтаря" над "Антверпеном"
00:00
Оновлено
Венеція, ДТП з автобусом
У Венеції автобус упав зі шляхопроводу: загинула 21 людина. Серед жертв 9 українців
2023, середа
4 жовтня
23:59
Оновлено
Жюль Кунде (попереду) проти Пепе , Порту - Барселона, Ліга чемпіонів
"Ньюкасл" принизив ПСЖ, "Барселона" здолала "Порту": результати усіх матчів 4 жовтня у ЛЧ
23:27
вибори
"Можуть підірвати національну єдність в Україні": у WSJ пояснили ризики проведення виборів під час війни
23:14
Джо Байден
Байден визнав, що хвилюється через події у Конгресі та анонсував велику промову щодо України
22:34
Оленівка
"Навіть одна ракета HIMARS спричинила б серйозніші руйнування": в ООН спростували фейк РФ про удар України по Оленівці
21:41
Володимир Зеленський
"Хороші речі для України": Зеленський провів нараду з Будановим
21:39
Данило Сікан (в центрі), Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" здійснив камбек та переміг "Антверпен" у Лізі чемпіонів
21:19
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Сили оборони за день відбили 14 атак ворога на Донеччині, - Генштаб
20:58
Оновлено
Олександр Лисенко
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в корупції меру Сум Лисенку
20:57
хабар
У Фастові прокурора викрили на хабарі у $45 тис., йому оголосили підозру
20:37
Кубок світу з футболу
ЧС з футболу вперше в історії відбудеться одразу на трьох континентах
20:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Понад 10 різних бригад задіяно в районі Новопрокопівки. ЗСУ серйозно налаштовані на прорив фронту. Колонка Сергія Згурця
20:24
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
З квітня до безпечних регіонів України примусово евакуювали 856 дітей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV