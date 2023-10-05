Без кардинальних змін: у британській розвідці оцінили масштабні навчання з цивільної оборони у РФ
Протягом останніх днів Росія проводить навчання цивільної оборони на більшості територій країни за сценарієм великомасштабного міжнародного збройного конфлікту
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що ці навчання проводяться щорічно з 2012 року і приурочені до Дня цивільної оборони Росії 4 жовтня.
Як вважає розвідка, цього року навряд чи будуть кардинально змінені або розширені.
"Протягом поколінь СРСР, а потім і Росія звертали увагу на внутрішню підготовку до великого конфлікту. Однак, навіть з огляду на триваючу війну в Україні, малоймовірно, що Росія суттєво змінила свою позицію національної готовності за останні місяці", - вважають у розвідці.
- У середу, 2 серпня, стартували російські військово-морські навчання "Океанський щит - 2023" у Балтійському морі. Для цього залучено понад 30 бойових кораблів і катерів.
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