Без кардинальних змін: у британській розвідці оцінили масштабні навчання з цивільної оборони у РФ

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що ці навчання проводяться щорічно з 2012 року і приурочені до Дня цивільної оборони Росії 4 жовтня.

Як вважає розвідка, цього року навряд чи будуть кардинально змінені або розширені.

"﻿﻿Протягом поколінь СРСР, а потім і Росія звертали увагу на внутрішню підготовку до великого конфлікту. Однак, навіть з огляду на триваючу війну в Україні, малоймовірно, що Росія суттєво змінила свою позицію національної готовності за останні місяці", - вважають у розвідці.