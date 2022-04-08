Без Peugeot, Citroen, Opel та Mitsubishi. Корпорація Mitsubishi Motors припиняє роботу в Росії

Про це йдеться в заяві компанії.

"Корпорація Mitsubishi Motors зупинила виробництво на своєму заводі в російському місті Калуга на невизначений термін", - повідомили в компанії.

Також зазначається, що "у зв’язку з логістичними труднощами" експорт автомобілів та постачання деталей до Росії було призупинено з березня.

Завод "ПСМА Рус" – спільне підприємство Stellantis (70%) та Mitsubishi Motors Corporation (30%), яке виготовляє авто чотирьох брендів: Peugeot, Citroen, Opel та Mitsubishi Motors.

Нагадаємо, 23 березня після тривалого тиску Renault призупинив роботу заводу у Москві та почав процес виходу з числа власників АвтоВАЗу.

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