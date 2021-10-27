Без використання приватних даних користувачів: у месенджері Telegram з'явиться реклама

Про це повідомив у Telegram засновник сервісу Павло Дуров.



За словами Дурова, реклама буде ненав'язливою, а її розміщення відбуватиметься без відстежування персональної інформації користувачів.



"Більшість користувачів навряд чи помітить цю зміну з трьох причин: 1. Telegram не показуватиме рекламні повідомлення у списку чатів, особистих розмовах чи групах. Реклама торкнеться лише великих каналів - сервісів, де вже й так є реклама, і підтримка яких призводить до найбільших витрат з боку Telegram. 2. Для показу реклами не буде використано особисті дані. Конфіденційність користувачів для Telegram є першорядною. Вміст рекламних повідомлень залежатиме лише від тематики каналів, де вони виводяться, а чи не від особистих даних користувачів. 3. Офіційні рекламні повідомлення Telegram будуть ненав'язливими. У них допускаються лише короткі тексти без зовнішніх посилань чи фотографій. Рекламне оголошення може з'явитися лише після перегляду нових повідомлень у каналі", - написав Дуров.



Засновник сервісу зазначив, що у месенджері інаразі трапляється реклама, яку публікують самі власники каналів у вигляді дописів, і пообіцяв що офіційна реклама буде комфортнішою для користувачів.



"У каналах Telegram зараз зустрічається реклама, яку публікують власники Telegram-каналів у вигляді звичайних повідомлень. Офіційні рекламні повідомлення, які впроваджує Telegram, будуть набагато комфортнішими для користувачів. Дохід від таких рекламних оголошень дозволить Telegram далі надавати користувачам безкоштовний та необмежений сервіс", - підсумував Дуров.