Без використання приватних даних користувачів: у месенджері Telegram з'явиться реклама
Популярний месенджер Telegram запускає можливість розміщувати офіційні рекламні повідомлення
Про це повідомив у Telegram засновник сервісу Павло Дуров.
За словами Дурова, реклама буде ненав'язливою, а її розміщення відбуватиметься без відстежування персональної інформації користувачів.
"Більшість користувачів навряд чи помітить цю зміну з трьох причин: 1. Telegram не показуватиме рекламні повідомлення у списку чатів, особистих розмовах чи групах. Реклама торкнеться лише великих каналів - сервісів, де вже й так є реклама, і підтримка яких призводить до найбільших витрат з боку Telegram. 2. Для показу реклами не буде використано особисті дані. Конфіденційність користувачів для Telegram є першорядною. Вміст рекламних повідомлень залежатиме лише від тематики каналів, де вони виводяться, а чи не від особистих даних користувачів. 3. Офіційні рекламні повідомлення Telegram будуть ненав'язливими. У них допускаються лише короткі тексти без зовнішніх посилань чи фотографій. Рекламне оголошення може з'явитися лише після перегляду нових повідомлень у каналі", - написав Дуров.
Засновник сервісу зазначив, що у месенджері інаразі трапляється реклама, яку публікують самі власники каналів у вигляді дописів, і пообіцяв що офіційна реклама буде комфортнішою для користувачів.
"У каналах Telegram зараз зустрічається реклама, яку публікують власники Telegram-каналів у вигляді звичайних повідомлень. Офіційні рекламні повідомлення, які впроваджує Telegram, будуть набагато комфортнішими для користувачів. Дохід від таких рекламних оголошень дозволить Telegram далі надавати користувачам безкоштовний та необмежений сервіс", - підсумував Дуров.
- Нагадаємо, у серпні застосунок Telegram перетнув позначку у 1 млрд завантажень.
- У червні сервіс запустив функцію групових відеодзвінків.
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