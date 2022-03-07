"Вимагаємо від РФ припинити маніпулювати": Верещук просить світових лідерів допомогти відкрити гуманітарні коридори за маршрутами України

Про це Верещук сказала на брифінгу.



"Вчора, о 00:30, до нас надійшов лист із РФ у якому вони запропонували, враховуючи особисте прохання президента Французької Республіки Еммануеля Макрона, оголосити режим тиші з 10 ранку 7 березня та відкрити гуманітарні коридори (у напрямку РФ). Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова, Димера, Вишгорода, з-під Києва до Білорусі для того, щоб потім полетіти літаками до РФ. Сподіваюся, що президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що його ім’я й щире намагання зарадити й допомогти цивільному населенню України, а також іноземним громадянам Китаю, Пакистану, Індії та багатьох інших держав насправді використовується і маніпулюється Росією", - сказала Верещук.



Міністерка наголосила, що Україна потребує гуманітарних коридорів для порятунку мирних жителів, але за маршрутами, скоординованими з українською владою.



"Нам потрібні гуманітарні коридори. Треба виводити громадянських українців та іноземців із гарячих зон. Тільки офіційні повідомлення української влади! Тільки вони є підставою для роботи гуманітарних коридорів на українській території. Ми ... направили своє бачення того, як маємо виглядати гуманітарні коридори і ми готові відкрити такі коридори з 10:00 сьогоднішнього дня", - сказала Верещук.



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Міністерка зажадала від РФ припинити маніпуляції з залученням світових лідерів і надати коридори за маршрутами, запропонованими Україною.



"Ми вимагаємо від РФ припинити маніпулювати та зловживати довірою світових лідерів, таких як Еммануель Макрон, лідери Китаю, Туреччини чи Індії. І зробити відкритими маршрути, які ми вказали. Ми вимагаємо від РФ прийняти варіанти наших маршрутів, а також встановити режим припинення вогню, про який ми домовимось. Ми вимагаємо від РФ відкрити можливості для гуманітарних коридорів, якими будуть їхати гуманітарні вантажі з медикаментами та продуктами... Ще раз звертаюся до РФ: припиніть маніпулювати життями цивільного населення, дайте можливість відкрити гуманітарні коридори й людям врятувати себе, своїх дітей, життя і здоров'я", - сказала Верещук.



Очільниця Мінреінтеграції також звернулася до лідерів США, Великої Британії та Франції з проханням сприяти відкриттю гуманітарних коридорів за українськими маршрутами.



"Звертаюся до лідерів: до Еммануеля Макрона, ... Бориса Джонсона, Джозефа Байдена. Будь ласка, допоможіть відкрити реальні дієві гуманітарні коридори, які врятують життя сотням тисяч людей, у тому числі іноземним громадянам", - сказала Верещук.

Нагадаємо, Росіяни обстріляли людей, які намагалися виїхати з Ірпеня Київської області: загинуло 8 мирних жителів.

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