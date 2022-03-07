"Вимагаємо від РФ припинити маніпулювати": Верещук просить світових лідерів допомогти відкрити гуманітарні коридори за маршрутами України
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що РФ висуває неприйнятні умови відкриття гуманітарних коридорів для евакуації населення із районів бойових дій, щоб маніпулювати цим питанням
Про це Верещук сказала на брифінгу.
"Вчора, о 00:30, до нас надійшов лист із РФ у якому вони запропонували, враховуючи особисте прохання президента Французької Республіки Еммануеля Макрона, оголосити режим тиші з 10 ранку 7 березня та відкрити гуманітарні коридори (у напрямку РФ). Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова, Димера, Вишгорода, з-під Києва до Білорусі для того, щоб потім полетіти літаками до РФ. Сподіваюся, що президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що його ім’я й щире намагання зарадити й допомогти цивільному населенню України, а також іноземним громадянам Китаю, Пакистану, Індії та багатьох інших держав насправді використовується і маніпулюється Росією", - сказала Верещук.
Міністерка наголосила, що Україна потребує гуманітарних коридорів для порятунку мирних жителів, але за маршрутами, скоординованими з українською владою.
"Нам потрібні гуманітарні коридори. Треба виводити громадянських українців та іноземців із гарячих зон. Тільки офіційні повідомлення української влади! Тільки вони є підставою для роботи гуманітарних коридорів на українській території. Ми ... направили своє бачення того, як маємо виглядати гуманітарні коридори і ми готові відкрити такі коридори з 10:00 сьогоднішнього дня", - сказала Верещук.
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Міністерка зажадала від РФ припинити маніпуляції з залученням світових лідерів і надати коридори за маршрутами, запропонованими Україною.
"Ми вимагаємо від РФ припинити маніпулювати та зловживати довірою світових лідерів, таких як Еммануель Макрон, лідери Китаю, Туреччини чи Індії. І зробити відкритими маршрути, які ми вказали. Ми вимагаємо від РФ прийняти варіанти наших маршрутів, а також встановити режим припинення вогню, про який ми домовимось. Ми вимагаємо від РФ відкрити можливості для гуманітарних коридорів, якими будуть їхати гуманітарні вантажі з медикаментами та продуктами... Ще раз звертаюся до РФ: припиніть маніпулювати життями цивільного населення, дайте можливість відкрити гуманітарні коридори й людям врятувати себе, своїх дітей, життя і здоров'я", - сказала Верещук.
Очільниця Мінреінтеграції також звернулася до лідерів США, Великої Британії та Франції з проханням сприяти відкриттю гуманітарних коридорів за українськими маршрутами.
"Звертаюся до лідерів: до Еммануеля Макрона, ... Бориса Джонсона, Джозефа Байдена. Будь ласка, допоможіть відкрити реальні дієві гуманітарні коридори, які врятують життя сотням тисяч людей, у тому числі іноземним громадянам", - сказала Верещук.
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