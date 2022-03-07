Росія замість гуманітарних коридорів хоче зробити криваві, - Зеленський

Про це у вечірньому зверненні розповів Володимир Зеленський, повідомляє Еспресо.TV .

"Багато щодня говорили про гуманітарні коридори, якими мирні жителі можуть вийти з тих міст, куди прийшла Росія. Багато жителів залишаються, щоб захищати свої міста, але є й такі, яким дійсно потрібно вийти. І ми неодноразово чули обіцянку, що гуманітарні коридори будуть, але їх немає. Замість гуманітарних коридорів Росія здатна зробити криваві коридори", - повідомив глава держави.

Президент також нагадав про те, що в Ірпені було вбито сім'ю: чоловік жінка і двоє дітей. На дорозі, де вони готувалися вийти з міста. Цілу сім'ю!

"А скільки таких сімей в Україні вже загинуло? Ми цього не пробачимо, не забудемо і покараємо кожного, хто вчинив звірства на цій війні. Знайдемо кожну наволоч, яка стріляла по наших містах, по наших людей, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети" "Яка наказувала і натискала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, крім могили", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент також повідомив , що розчарований позицією західних лідерів, які не відреагували на зухвалий анонс Росії про обстріл українських підприємств.

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