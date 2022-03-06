Росія анонсує звірства, а світ мовчить, - Зеленський про обіцянку обстрілу підприємств в Україні
Путін бачить безкарність і стає дедалі більш жорстоким до України
Про це у вечірньому зверненні розповів Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV
"Російським військовим замало того, що вони вже накоїли, замало зруйнованих доль, скалічених життів – вони хочуть вбити ще більше. На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території, наших підприємств оборонного комплексу. Більшість з них побудовані десятиліття тому, ще в часи Радянського Союзу, побудовані всередині міст, а зараз вони посеред звичайного міського середовища і там працюють тисячі людей, а сотні тисяч живуть поруч. І це вбивство, свідоме вбивство", - зазначив глава держави.
І особливо наголосив на тому, що не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика:
"Лише вдумайтесь у почуття безкарності окупантів – вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Бо немає реакції, тому що мовчання, жодного слова, ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день. Сподіваюсь, хоча б завтра ви це помітите і відреагуєте".
Далі Володимир Зеленський додав:"Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку, точно знаємо, як підуть накази за вертикаллю командування, знаємо все і не пробачимо нічого. Вас чекає трибунал і суд Божий, якщо спробуєте сховатись".
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