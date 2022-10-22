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Бездушні ринки зжерли Ліз Трасс

Сергій Фурса
22 жовтня, 2022 субота
10:05
Погляд Сергій Фурса

Ще ринки цього тижня добряче тролили Путіна та Медведєва, які погрожують із Москви заморозити Європу. До погоди, яка залишається теплою, додалася й ціна газу

Бездушні та кровожерні фінансові ринки цього тижня з'їли Ліз Трасс, змусивши британського прем'єр-міністра подати у відставку, не задовольнившись принесеною ним жертвою у вигляді міністра фінансів. В результаті третя жінка на посаді прем'єр-міністра Британії провела на своєму робочому місці лише 45 днів. А результатом її правління став рекордно низький курс британського фунта та дуже дорога іпотека для британців. Економічний план Ліз Трасс, який, власне, і не припав до смаку фінансовим ринкам, уже викинутий на смітник десь на Даунінг-стріт, разом із радикальним зниженням податків, і її спадкоємцю доведеться розгрібати ще глибшу економічну кризу. Ось так закінчуються історії, коли ти хочеш одночасно і знизити податки, і підвищити витрати, зображуючи з себе Маргарет Тетчер, але забуваючи, що залізна леді своєю залізною рукою ці витрати різала, знижуючи навантаження на бізнес і навряд чи знайшла б цензурні слова для того, хто б запропонував їй просто зробити все в борг. Ось так і фінансові ринки, особливо ринок облігацій і валютний ринок, що приєднався до нього, в цей план не повірили. А далі одне за одним втрачалася довіра вже на політичному рівні.

Ось так закінчуються історії, коли ти хочеш одночасно і знизити податки, і підвищити витрати, зображуючи з себе Маргарет Тетчер, але забуваючи, що залізна леді своєю залізною рукою ці витрати різала

Ще ринки цього тижня неслабо так тролили Путіна та Медведєва, які погрожують із Москви заморозити Європу. До погоди, яка залишається теплою, додалася й ціна газу. Яка опустилася вже до позначки 1200 доларів за тисячу кубометрів. Так, на горизонті багатьох років ця ціна виглядає надхмарною, але її динаміка зовсім не свідчить про успішний газовий шантаж. З піку в 3500 доларів ціна вже опустилася майже втричі за останній місяць, а газові сховища до ЄС заповнюються з випередженням плану. І в Іспанії вже навіть відмовляються приймати нові кораблі, наповнені зрідженим газом, бо закачувати цей газ просто нікуди. Дещо не виходить і розігнати ціни на нафту. Після рішення ОПЕК+ знизити видобуток ціна на чорне золото начебто смикнулася вгору, до заповітної планки 100 доларів за барель, але дуже швидко відкотилася назад, ближче до 90 доларів за барель.

Стурбованість з приводу рецесії у світі та Європі, китайське уповільнення не дають цінам на нафту зростати. Наскільки сповільнюється Китай, до речі, останні пару тижнів стало ще більш незрозуміло, адже перед з'їздом комуністичної партії Китаю, на якій Сі повинні визнати імператором, влада сховала всю статистику, щоб вона не порушувала стрункий хід зборів і оптимістичний настрій товаришів по партії. Вони повинні вірити у все, що говорить верховний вождь, у тому числі й у те, що політика нульової толерантності до ковіду має хоч якусь логіку.

Вибираючи Сі на третій термін, Китай чітко повертає на шлях авторитаризму, що не обіцяє нічого доброго і китайській економіці в найближчому майбутньому. Все-таки модель, яку майже 40 років тому обрали в Китаї і яка привела Китай до успіху, передбачала зміну влади. А де немає політичної конкуренції, згодом закінчується й економічна, тим більше, що для зростання економіки в нинішньому столітті більш ніж важлива свобода, якою, вочевидь, у Китаї тепер буде дедалі менше. Біда в тому, що для світової економіки в останні десятиліття вкрай важливим було зростання економічного тадолу за собою майже всіх сусідів. За винятком, можливо, Північної Кореї, у якої свій, особливий шлях, траєкторія якого не перетинається з економічним зростанням.

Вибираючи Сі на третій термін, Китай чітко повертає на шлях авторитаризму, що не обіцяє нічого доброго і китайській економіці в найближчому майбутньому

На тлі всіх цих подій ринки залишалися волатильними, але не змогли придумати, що робити. Рости чи падати. Боятися рецесії чи тримати надію. В результаті за останній тиждень індекс американських акцій змінився лише на 4 пункти. Українські єврооблігації так само залишилися без змін, вагаючись разом зі світовими ринками. На внутрішньому ринку зі зміною голови НБУ, схоже, Нацбанку вдалося достукатися до Мінфіну. У результаті уряд вперше пішов на підвищення ставок. І нехай поки вони все ще нижчі від ринкового рівня, але прогрес очевидний. Може, допомогли спільні зустрічі Мінфіну, Нацбанку та МВФ у рамках місії Фонду в Україні, яка зараз відбувається у Відні. Добре, що не в Монако.

Гривня ж залишається напрочуд стабільною, вже не реагуючи на ракетні удари по центру Києва, як було тижнем раніше, і об'єктах української енергетики. Залишається біля позначки 40,6 гривні за долар. Щоб вона там і залишалася якомога довше, Нацбанк вигадав новий інструмент, який, за ідеєю, має і вовків нагодувати та овець залишити цілими. А саме – депозит у доларах, який виникає, коли клієнт приносить гривню в банк і змінює її за офіційним курсом, а після завершення свого терміну обертається назад, у гривню, знову-таки за офіційним курсом регулятора. Внаслідок цього українці зможуть захистити себе від девальвації, а Нацбанк захистить свої резерви від тиску. Адже тепер йому не доведеться продавати їх, таким чином знижуючи тривожність українців. Яка найближчим часом може сильно зрости на тлі влучення російських ракет до українських трансформаторів.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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Володимир Путін
інфляція
Ліз Трасс
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