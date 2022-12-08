Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Безкоштовні презервативи для молоді: Макрон розпочав реформи у Франції

Безкоштовні презервативи для молоді: Макрон розпочав реформи у Франції

8 грудня, 2022 четвер
21:56
Світ Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон розпочав у країні реформи, перша з яких - безплатні презервативи в аптеках для молоді

Про це він написав у твіттері.

За його словами, серед молоді віком від 18 до 25 років зростає кількість захворювань, що передаються статевим шляхом.

Ця "маленька революція профілактики" стане доповненням до інших майбутніх реформ, як-от безкоштовна екстрена контрацепція для всіх жінок, а не лише для жінок до 26 років. Також для тих, хто молодший 26 років, буде запроваджене безплатне обстеження без рецепта на інші інфекції, що передаються статевим шляхом, а не лише на ВІЛ.

  • 3 грудня стало відомо, що Франція розмістила у Литві свої винищувачі Rafale. Таким чином країна приєдналася до місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Здоров'я
Франція
секс
Еммануель Макрон
Читайте також:
7 грудня, 2022 середа
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ будує оборонні споруди на своїй території
Сергей Шойгу
6 грудня, 2022 вiвторок
Шойгу назвав мету масованих ракетних ударів РФ по Україні
Тайсон Ф'юрі у (в центрі) бою проти Дерека Чісори
7 грудня, 2022 середа
Оприлюднено неймовірний гонорар Ф'юрі за перемогу над Чісорою
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.18
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
8 грудня
22:43
Оновлено
Герой України
"Вони робили все для безпеки українців": Зеленський посмертно відзначив чотирьох поліцейських, які підірвалися на мінах на Херсонщині
22:42
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
"Найбільший виклик для саперів із часів Другої світової": держдеп США про розмінування України
22:35
ЄС Україна
ЄС планує збільшити на €2 млрд фонд, який відшкодовує країнам військову допомогу Україні, - Bloomberg
22:16
Оновлено
Наслідки обстрілу Харківщини 8 грудня
Росіяни обстріляли Харківщину: ракета влучила у приватний будинок, постраджали четверо людей
22:02
OPINION
Вікторія Сюмар
Міф про "сілу русского аружія" впав остаточно. Далі впаде сама Росія
21:58
Латвія
Щонайменше 11 тисяч біженців з України, які виїхали у Латвію, влаштувались на роботу
21:40
Конгрес США
Нижня палата конгресу підтримала оборонний бюджет США із $800 млн для України
21:23
Прапор Словаччини
Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України
21:15
на фото: генератор
"Символізує тепло, яке ми хочемо передати з Бельгії": Європарламент подарував Україні генератор
21:12
Як уникнути обмороження
"Зима буде важкою": в МОЗ дали поради, як уникнути переохолодження
20:57
Європарламент
Європарламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу
20:36
Росіяни обстріляли житловий сектор Торецька з артилерії: вбили людину, ще двох поранили
20:26
Данія
Уряд Данії передає Миколаєву 50 сучасних систем очищення води
20:25
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:16
Латвія
Кількох громадян України не пустили в Латвію через підозру в підтримці агресії РФ
20:06
Зруйнована будівля Маріупольської міської лікарні №1
Експерти порівняли Маріуполь із Грозним у Чечні й Алеппо в Сирії. Окупанти пошкодили та знищили 80% медзакладів у місті
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Істерична війна
20:00
Єврокомісія
"Коридори солідарності": Єврокомісія і ЄБРР виділили €1 мільярд для розвитку українського експорту
19:45
Житомирська обласна рада підтримала звернення щодо заборони московської церкви, ініційоване "ЄС"
19:38
Миколаїв, обстріли
Окупанти за поточну добу завдали 2 ракетні та 3 авіаційні удари, а також понад 20 разів били з РСЗВ
19:34
Норвегія приєдналася до рішення ЄС, G7 та Австралії про стелю цін на російську нафту
19:29
Знищена техніка окупантів
ЗСУ з початку доби вразили 5 ворожих пунктів управління та 8 районів скупчення загарбників
19:29
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Китаю вже не подобається, що робить Путін, - Клімкін
19:16
Кирило Шевченко
Ексголову НБУ Шевченка заочно арештували за підозрою в масштабних розкраданнях
18:54
санкції проти Росії
ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків і камер, - Politico
18:52
окупанти в Мелітополі
Влада РФ відмовляє родичам загиблих військових у компенсаціях і бреше про доларові винагороди від України за вбивства окупантів, - Генштаб
18:43
Папа Римський розгорнув прапор України
Заплакав при згадці про страждання українців. Папа Римський не стримав емоцій під час публічної молитви
18:33
СБУ
Одну затримали, двоє втекли: СБУ викрила на Херсонщині трьох колаборанток
18:22
Ексклюзив
Запорізький напрямок є перспективним і для нас, і для противника, - полковник СБУ Костенко
18:21
Ексклюзив
Leopard 1А5
Найближчим часом Україна отримає танки Leopard від Німеччини, - військовий експерт Рябих
18:19
Скабєєва
Поступаються футболу, екстрасенсам та розвагам. В Росії шоу поропагандистів різко втрачають аудиторію
18:04
На Житомирщині подружжя підірвалось на ворожій міні, 8 дітей лишились сиротами
18:03
OPINION
Андрій Кокотюха
Поросятко Хрюша і заєць Степашка мають шанси стати голубами російського миру
18:00
Литовсько-Білоруський кордон
Литва продовжила надзвичайний стан на кордоні з Росією та Білоруссю
17:47
Борис Кауфман
Бізнесмен Кауфман вийшов із СІЗО під заставу 129 млн грн
17:44
Монети з зображенням короля Чарльза ІІІ
У Британії викарбували перші монети з портретом Чарльза III
17:31
Олаф Шольц
Шольц сподівається, що "Небесний щит" над Європою буде створено протягом п'яти років
17:30
росія мобілізація орки окупанти
Окупанти не можуть взяти Авдіївку, оскільки укріплення добудовувались там 8 років, - міський голова
17:26
росіяни обстріляли
Наказував розстрілювати цивільні автівки на в’їзді до Харкова: СБУ викрила російського окупанта
17:11
український протест під La Scala
Театр La Scala відкрив сезон російською оперою, українці відреагували протестом
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV