Безкоштовні презервативи для молоді: Макрон розпочав реформи у Франції
Президент Франції Емманюель Макрон розпочав у країні реформи, перша з яких - безплатні презервативи в аптеках для молоді
Про це він написав у твіттері.
За його словами, серед молоді віком від 18 до 25 років зростає кількість захворювань, що передаються статевим шляхом.
Ця "маленька революція профілактики" стане доповненням до інших майбутніх реформ, як-от безкоштовна екстрена контрацепція для всіх жінок, а не лише для жінок до 26 років. Також для тих, хто молодший 26 років, буде запроваджене безплатне обстеження без рецепта на інші інфекції, що передаються статевим шляхом, а не лише на ВІЛ.
- 3 грудня стало відомо, що Франція розмістила у Литві свої винищувачі Rafale. Таким чином країна приєдналася до місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії.
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