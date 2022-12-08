Безкоштовні презервативи для молоді: Макрон розпочав реформи у Франції

Про це він написав у твіттері.

За його словами, серед молоді віком від 18 до 25 років зростає кількість захворювань, що передаються статевим шляхом.

Ця "маленька революція профілактики" стане доповненням до інших майбутніх реформ, як-от безкоштовна екстрена контрацепція для всіх жінок, а не лише для жінок до 26 років. Також для тих, хто молодший 26 років, буде запроваджене безплатне обстеження без рецепта на інші інфекції, що передаються статевим шляхом, а не лише на ВІЛ.

3 грудня стало відомо, що Франція розмістила у Литві свої винищувачі Rafale. Таким чином країна приєдналася до місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії.