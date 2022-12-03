Франція перекинула винищувачі Rafale до кордонів Росії
Франція розмістила у Литві свої винищувачі Rafale. Таким чином країна приєдналася до місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії
Про це інформує Оccitanie Tribune з посиланням на заяву віцеміністра оборони Литви Вілюса Семешка.
"Сьогодні повітряна оборона НАТО є надзвичайно важливою. Ще в Мадриді країни НАТО домовилися посилити заходи щодо стримування та оборони, зокрема у сфері повітряної оборони. Ми визнаємо, що засоби протиповітряної оборони повинні відігравати важливу роль у забезпеченні безпеки неба країн Балтії", - сказав він.
Відомо, що програму, яка передбачає патрулювання повітряного простору над країнами Балтії, запустили у 2004 році. Це вже дев'ята за ліком участь Повітряно-космічних сил Франції у Балтійській місії. Причому у Литві це вже буде шосте розгортання сил.
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Угорські військовослужбовці, які завершили місію, захищали повітряний простір країн Балтії чотирма винищувачами JAS-39 Grippen. У місії взяло участь близько 150 військовослужбовців - пілоти, техніки, медичний персонал, групи підтримки, спеціалісти зі зв'язку та інших напрямків.
- 4 листопада командувачі збройних сил Литви та Польщі домовилися про обмін розвідданими та проведення позапланових навчань. Під час співпраці командувачі перевірять готовність сил для можливого стримування ворога.
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