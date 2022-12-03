США представили бомбардувальник-невидимку нового покоління B-21 Raider

Про це повідомили у BBC.

Відомо, що перший новий бомбардувальник за 30 років коштує майже 700 мільйонів доларів. Його можна озброїти ядерною та звичайною зброєю.

Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що він є "свідченням постійних переваг Америки у винахідливості та інноваціях".

B-21 Raider представили під час церемонії у п'ятницю на заводі виробника Northrop Grumman в Каліфорнії.

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Остін також відзначив, що цей літак забезпечить значні переваги в порівнянні з наявними бомбардувальниками у ВПС США. За його словами, "навіть найдосконалішим системам протиповітряної оборони буде важко виявити B-21 у небі".

"П'ятдесят років прогресу в технологіях низького рівня помітності для спостереження пішло на цей літак", - сказав він.

Очікується, що перший політ B-21 відбудеться наступного року, він замінить моделі B-1 і B-2.

Шість літаків наразі перебувають у виробництві, повідомила Northrop Grumman, додавши, що йдеться про "невидимку наступного покоління", для розробки якої використали раніше невідомі "нові технології виробництва та матеріали".

США планують придбати щонайменше 100 таких літаків.

1 грудня стало відомо, що Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon Technologies на виробництво шести зенітних ракетних комплексів NASAMS для Збройних Сил України на суму понад 1,2 млрд доларів.

2 грудня стало відомо, що США просять країни Близького Сходу швидко передати NASAMS Україні для посилення ППО.