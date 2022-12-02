США просять країни Близького Сходу швидко передати NASAMS Україні для посилення ППО

Про це американському медіа розповів генеральний директор компанії Raytheon Technologies Грег Хейс, повідомляє видання. Ця компанія спільно з норвезькою групою Kongsberg виробляє NASAMS.

За словами Хейса, завдання полягає в тому, щоб відправити впродовж найближчих трьох-шести місяців Києву ті системи ППО, які зараз розгорнуті в країнах Близького Сходу. Замість них США протягом наступних 24 місяців відправлять у регіон нові NASAMS:

"На Близькому Сході розгорнуті системи NASAMS, і деякі з наших союзників по НАТО, США фактично працюємо з кількома близькосхідними країнами, які зараз використовують системи NASAMS, і намагаємося відправити їх в Україну".

Зазначається, що подібні домовленості мають заощадити час для України – щоб ЗСУ не чекали нових комплексів із заводу компанії Raytheon протягом двох років.

Хейс зазначив, що створюють нові ЗРК так довго через час, який необхідний для закупівлі електронних компонентів та виробництва ракетних двигунів. І тому перекинути системи ППО із Близького Сходу швидше, ніж виробляти нові NASAMS у США.

Наразі NASAMS перебувають на озброєнні США або країн НАТО: Угорщини, Литви, Нідерландів, Норвегії та Іспанії. На Близькому Сході ці комплекси мають Оман і Катар. Також їх використовує Фінляндія, Австралія, Чилі та Індонезія.

30 грудня цього року стало відомо, що Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon Technologies на виробництво шести зенітних ракетних комплексів NASAMS для Збройних Сил України на суму понад 1,2 млрд доларів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb