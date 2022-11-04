Про це повідомляє портал Delfi.

Зазначається, що командувачі збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис і начальник Генерального штабу збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак підписали угоду щодо проведення позапланових військових навчань.

За словами Рупшиса, у підписаному плані співробітництва вказано пріоритети та основні сфери співпраці.

"Угода містить чіткі принципи обміну розвідувальною інформацією в усіх вимірах. Ми займаємося цим уже багато років, і ця співпраця особливо важлива для нас, Литви, тому що польська армія надає нам всебічну допомогу в наданні розвідувальної інформації", - сказав командувач литовської армії.

Відомо, що у документі також ідеться про проведення позапланових військових вишколів. Під час командувачі перевірять готовність сил для можливого стримування ворога.

13 жовтня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Литва надасть Україні військову допомогу. Країна заявила, що передасть ЗСУ зимовий одяг та спорядження, виділить додаткові кошти на матеріальне забезпечення на 2023 рік, надасть 120-мм міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники.

27 жовтня Литва відправила в Україну 7 броньовиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку.