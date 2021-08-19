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Безос знову став найбагатшою людиною в світі, - Forbes

19 серпня, 2021 четвер
13:59
Економіка Джеф Безос

Найбагатшою людиною світу за версією Forbes став засновник Amazon Джефф Безос

Про це йдеться у рейтингу видання.

Безос обійшов власника LVMH Бернара Арно, що який очолив рейтинг на початку серпня.

Акції Amazon впали на 1,3%, зменшивши статки Безоса на $1,3 млрд, але акції LVMH впали на 5,2%, скоротивши прибуток Арно на $9,9 млрд.

Статки Безоса оцінюються у $185,9 млрд.

На другому місці - засновник компанії SpaceX і гендиректор Tesla Ілон Маск зі $180,5 млрд, на третьому - Арно, який має $174 млрд.

У першу п’ятірку також входять співзасновник Microsoft Білл Гейтс ($129,9 млрд) та засновник Facebook Марк Цукерберг ($127,9 млрд).

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Forbes
Білл Гейтс
Марк Цукерберг
Ілон Маск
Джефф Безос
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