Безос знову став найбагатшою людиною в світі, - Forbes
Найбагатшою людиною світу за версією Forbes став засновник Amazon Джефф Безос
Про це йдеться у рейтингу видання.
Безос обійшов власника LVMH Бернара Арно, що який очолив рейтинг на початку серпня.
Акції Amazon впали на 1,3%, зменшивши статки Безоса на $1,3 млрд, але акції LVMH впали на 5,2%, скоротивши прибуток Арно на $9,9 млрд.
Статки Безоса оцінюються у $185,9 млрд.
На другому місці - засновник компанії SpaceX і гендиректор Tesla Ілон Маск зі $180,5 млрд, на третьому - Арно, який має $174 млрд.
У першу п’ятірку також входять співзасновник Microsoft Білл Гейтс ($129,9 млрд) та засновник Facebook Марк Цукерберг ($127,9 млрд).
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