"Безпечного куріння не існує": Ляшко закликав ухвалити "антитютюновий" закон

Про це Ляшко заявив на брифінгу 18 листопада, передає Еспресо.TV.



"В Україні куріння забирає в середньому 85 тис. життів на рік. Безпечного куріння не існує. Кожна десята смерть від хвороб серця спричинена ним. Куріння є одним із ключових факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороби периферійних судин. Сьогодні почали з'являтися альтернативні способи вживання тютюну, як-от електронні сигарети чи пристрої для нагрівання тютюну. Усі вони стають дедалі популярнішими серед підлітків, проте такі пристрої не є безпечнішими. Тому звертаюсь до народних депутатів якнайшвидше ухвалити в другому читанні антитютюновий законопроєкт №4358", - сказав Ляшко.



Законопроєкт передбачає заборону куріння пристроїв для нагрівання у всіх місцях, зокрема школах, лікарнях, закладах харчування, робочих місцях.



Також документом пропонується заборонити продаж цигарок і тютюну для самокруток із різними смаками, адже це спонукає дітей до куріння.



Крім того, законопроєкт пропонує заборонити продаж виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів) неповнолітнім особам.



Автори документу також пропонують збільшити розмір наліпок, що інформують про шкоду куріння, і клеїти такі попередження з обох боків пакування.

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