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Безпілотник Leleka LR має 100% позитивних відгуків в українських військових, - операційний директор UAC

17 листопада, 2023 п'ятниця
17:52
Технології безпілотник Leleka LR

Операційний директор UAC Кирило Заболотний розповів про відгуки українських військових щодо безпілотника Leleka LR

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Станом на сьогодні наш комплекс проходить піддослідну експлуатацію різноманітними спецпідрозділами й саме 100% відгуків є позитивними. Перш за все військові намагаються порівняти цей комплекс із його попередником Leleka-100, але серед іншого вони виділяють якість картинки цільового навантаження, яка досить сильно відрізняється, програмне забезпечення, якість каналів зв’язку. Фітбек загалом позитивний", - підкреслює Заболотний.

Потенційними покупцями дронів є Міністерство оборони, Мінцифра, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації та волонтери.

Щодо контрактів на наступний рік директор UAC сказав, що нині ще нічого не підписано, проте йдуть перемовини. Він переконаний, що планове завантаження підприємства буде стовідсоткове.

У разі пошкодження БПЛА них працює окремий сервісний центр, де залежно від поламок ремонтують дрони від тижня до місяця.

UAC зіткнулася і з деякими проблемами, зокрема із браком якісних виробничих приміщень, адже здають в оренду переважно старі заводи, де потрібно ще все відновлювати. Також не вистачає досвідченого персоналу, тому компанія практикує навчання з нуля на підприємстві, але це не покриває всі вакансії.

Про співпрацю з чеською компанією Заболотний розповів, що за кордоном багато яких виробників не хоче відправляти в Україну компоненти для безпілотників, тому співпраця з Чехією облегшує цей процес.

  • Нагадаємо, 10 листопада українсько-чеська компанія UAC представила безпілотник Leleka LR: його розробляли з урахуванням досвіду російсько-української війни з акцентом на захист від ворожих систем радіоелектронної боротьби.

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Чехія
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ЗСУ
Війна з Росією
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