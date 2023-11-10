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Українсько-чеська компанія презентувала безпілотник Leleka LR: його вироблятимуть у ЄС

10 листопада, 2023 п'ятниця
17:03
Технології безпілотник Leleka LR

Українсько-чеська компанія UAC представила безпілотник Leleka LR: його розробляли з урахуванням досвіду російсько-української війни з акцентом на захист від ворожих систем радіоелектронної боротьби

Про це інформує Мілітарний

Повідомляється, що український безпілотник Leleka LR, призначений для проведення розвідки та корегування вогню артилерії, вироблятимуть на чеському заводі, проте тестуватимуть, обслуговуватимуть та готуватимуть операторів БПЛА в Україні 

"Виробник "Лелеки-100" - компанія Deviro - диверсифікувала виробничі потужності з метою убезпечити матеріально-технічну та інтелектуальну базу виробництва", - йдеться в повідомленні. 

Представники компанії розповіли, що виробляли безпілотник з урахуванням досвіду російсько-української війни та особливо звернули увагу на захист від систем радіоелектронної боротьби. Як заявляють виробники, для цього було задіяно найсучасніші технологічні рішення. 

"У безпілотнику реалізовано резервування основних систем. "Лелека" має кілька каналів зв’язку, що рознесені один від одного по частотах та мають усі необхідні алгоритми шифрування. Дрон оснащений системами антидемпінгу, зокрема, CRP-антенами", - вказують виробники. 

Крім того, бортовий комп’ютер безпілотника має цифрові алгоритми обробки відео. Завдяки цьому він може супроводжувати як статичні, так і рухомі об'єкти, автоматично утримуючи їх у центрі кадру. Також дрон можна використовувати з артилерією та реактивними системами залпового вогню типу Himars.

Серед інших характеристик БПЛА: 

  • Максимальна висота - 2-3 тис. м
  • Робоча висота - 1,2-1,5 тис. м
  • Максимальна швидкість - 32 м/с
  • Крейсерська швидкість - 22 м/с
  • Розмах крил - 3 м
  • Злітна вага - 8,7 кг
  • Вага корисного навантаження - 600 г
  • Дальність - 90 км
  • Час польоту - 4 години

"Виробник зазначив, що однією з переваг нового комплексу є легкість перепідготовки екіпажів БПЛА "Лелека-100" на новий комплекс. Обидва мають схожий алгоритм технічного обслуговування та програмне забезпечення. Екіпаж може бути підготовлений менше ніж за два тижні", - йдеться в повідомленні. 

Наразі БПЛА вже тестували підрозділи ССО на Запорізькому напрямку. Він допомагав військовим коригувати артилерію. 

  • Раніше в Україні стартувало серійне виробництво власного безпілотного авіаційного розвідувального комплексу Sirko. Невдовзі компанія-розробник планує представити ще одну версію БПЛА. 
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Чехія
військові
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Війна з Росією
безпілотник
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