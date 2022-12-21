Безпілотники збивати навчилися, але якщо Іран наважиться передати ракети Росії, це буде викликом для України, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив ведення переговорів між Росією та Іраном: якщо останній наважиться передати ракети - це буде викликом для України
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Голосу Америки.
Він зазначив: українська влада чітко розуміє, що відбувається між Росією та Іраном, і Данілов переконаний - дрони, з яких ведуться атаки на Україну мають іранське походження.
"Більш того, нам достеменно відомо, що Російська Федерація веде з Іраном перемовини про постачання іншого озброєння на територію Росії. З одного боку, ми маємо радіти, що Російська Федерація не має внутрішньої спроможності перемогти у цій війні без залучення інших країн, а з іншого боку, для нас це буде додатковий виклик, якщо Іран наважиться поставити Росії вже не тільки дрони, а й ракети", - наголосив секретар РНБО.
Також Олексій Данілов додав, що українські захисники навчилися збивати дрони, та все одно є їхні влучання, і це теж виклик для України.
- У ніч проти 19 грудня росіяни атакували Україну дронами з нової партії, яку РФ отримала від Ірану. Володимир Зеленський повідомив, що "250 штук – стільки всього "шахедів" зараз отримано державою-терористом".
- Днем пізніше повідомлялося, що керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великої Британії та США щодо необхідності перевірити інформацію про передачу БПЛА з Ірану до Російської Федерації, що суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.
- Також міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану "передові військові компоненти" в обмін на безпілотники.
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