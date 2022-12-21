Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Голосу Америки.

Він зазначив: українська влада чітко розуміє, що відбувається між Росією та Іраном, і Данілов переконаний - дрони, з яких ведуться атаки на Україну мають іранське походження.

"Більш того, нам достеменно відомо, що Російська Федерація веде з Іраном перемовини про постачання іншого озброєння на територію Росії. З одного боку, ми маємо радіти, що Російська Федерація не має внутрішньої спроможності перемогти у цій війні без залучення інших країн, а з іншого боку, для нас це буде додатковий виклик, якщо Іран наважиться поставити Росії вже не тільки дрони, а й ракети", - наголосив секретар РНБО.

Також Олексій Данілов додав, що українські захисники навчилися збивати дрони, та все одно є їхні влучання, і це теж виклик для України.

У ніч проти 19 грудня росіяни атакували Україну дронами з нової партії, яку РФ отримала від Ірану. Володимир Зеленський повідомив, що "250 штук – стільки всього "шахедів" зараз отримано державою-терористом".

Днем пізніше повідомлялося, що керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великої Британії та США щодо необхідності перевірити інформацію про передачу БПЛА з Ірану до Російської Федерації, що суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.

Також міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану "передові військові компоненти" в обмін на безпілотники.

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