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"Безпосередня загроза". Чинний міністр оборони Ізраїлю закликав зупинити судову реформу

25 березня, 2023 субота
23:32
Світ Йоав Ґалант

Очільник ізраїльського міністерства оборони Йоав Ґалант публічно висловився проти розпочатої урядом Беньяміна Нетаньягу судової реформи

Про це він заявив у телевізійному зверненні, що вийшло ввечері у суботу, 25 березня 2023 року, коли прем'єр країни перебуває з візитом у Лондоні, передає Bloomberg.

"Сьогодні публічно, заради безпеки Ізраїлю та безпеки наших дітей, я кажу, що ми повинні зупинити судову реформу", - сказав Галант.

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На його думку, поширення розколу в суспільстві, спричинене урядовою програмою зміни правової системи, є "реальною загрозою" у той час, коли Ізраїль стикається з "безпрецедентними викликами безпеці", додав він.

"Розкол суспільства проникає в армію, і це безпосередня і відчутна загроза безпеці держави. Я не буду причетним до цього", - наголосив ізраїлський міністр оборони.

Довідка

Автором судової реформи уряду Нетаньягу є міністр юстиції Ярів Левін.

Запропонований ним пакет змін передбачає обмеження можливості Верховного суду Ізраїлю (БАГАЦ) зупиняти дію певного закону, якщо той вважає такий закон антиконституційним. У цьому плані БАГАЦ має повноваження українського Констиуційного Суду.

Окрім того, Левін пропонує змінити порядок призначення суддів.

Противники реформи вважають пропозиції Яріва Левіна зазіханням на незележність судової гілки влади.

  • Початок судової реформи викликав в Ізраїлі рекордні за кількістю учасників протести.
  • Масові акції тривають вже близько трьох місяців.
Ізраїль
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