За кілька місяців Іран може виготовити ядерну бомбу, - Пентагон
Ірану знадобиться лише декілька місяців для того, щоб створити власну ядерну зброю, якщо Тегеран має на меті її створення
Про це повідомило видання The Wall Street Journal.
За даними видання, про це заявив під час виступу в Конгресі США, генерал Марк Міллі - голова Об’єднаного комітету начальників штабів.
"Іран може виготовити розщеплюваний матеріал для ядерної зброї менш ніж за два тижні, а для виготовлення реальної ядерної зброї йому знадобиться ще декілька місяців", - сказав генерал Міллі.
Ця заява повторює нещодавні оцінки офіційних осіб США про те, що Тегеран може виготовити достатньо необхідного матеріалу для ядерної бомби вже найближчим часом.
Заява генерала Міллі супроводжувалась попередженнями про те, що США не дозволять Тегерану отримати "виставлену на озброєння ядерну зброю".
- 20 березня стало відомо, що міністри закордонних справ G7 у спільній заяві засудили пуски КНДР балістичних ракет та закликали Північну Корею відмовитися від ядерної зброї.
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