Бредогенератор Мар'яна — ньюсмейкер руссоЗМІ. Її запас абсурдо-помиїв — насолода для руссо-пропагандисто.

При цьому Зеленський мовчить, хоча міг би висловитися і поставити свою слугу на місце. Голова ВР — мовчить, хоча медіаповедінка владної депутатки давно за межами розумного. Фракція СН мовчить, природно, також. Подоляківські медіабагнети теж не влаштували Безуглій обструкцію. А весь зомбо-пул не став на захист Головкома перед жовквами, даниловими і мосейчучками. Чомусь.

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Така ситуація зариває авторитет парламенту в дно. Катастрофу інституту парламентаризму фіксує соціологія — довіри нема. Погано це...

Але найгірше, що у широких мас "простих людей" і білих пальт блискавично виникли питання до Ар'єва, але жодних питань до Стефанчука, Єрмака, Данилова і Зеленського. Тож Безугла і надалі буде грати відведену їй роль громовідводу.

"Це наше шоу"(с).

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Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст

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