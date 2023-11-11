Безугла - насолода для руссо-пропагандисто
Одна неадекватна мандатоносиця, яка ляпає язиком, це не плюралізм і не свобода слова. Це санкціонована інфоатака на керівний склад ЗСУ
Бредогенератор Мар'яна — ньюсмейкер руссоЗМІ. Її запас абсурдо-помиїв — насолода для руссо-пропагандисто.
При цьому Зеленський мовчить, хоча міг би висловитися і поставити свою слугу на місце. Голова ВР — мовчить, хоча медіаповедінка владної депутатки давно за межами розумного. Фракція СН мовчить, природно, також. Подоляківські медіабагнети теж не влаштували Безуглій обструкцію. А весь зомбо-пул не став на захист Головкома перед жовквами, даниловими і мосейчучками. Чомусь.
Читайте також: Коли деградують інституції, процвітають соцмережі
Така ситуація зариває авторитет парламенту в дно. Катастрофу інституту парламентаризму фіксує соціологія — довіри нема. Погано це...
Але найгірше, що у широких мас "простих людей" і білих пальт блискавично виникли питання до Ар'єва, але жодних питань до Стефанчука, Єрмака, Данилова і Зеленського. Тож Безугла і надалі буде грати відведену їй роль громовідводу.
"Це наше шоу"(с).
Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.69
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе