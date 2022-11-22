Безвізовий режим з РФ є загрозою для територіальної цілісності Грузії, - грузинський експерт Маісая
Грузинський експерт Вахтанг Маісая вважає, що Російська Федерація залишається великою загрозою для територіальної цілісності Грузії
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"На жаль, в Грузії посилюються проросійські настрої. Це спостерігається навіть на рівні влади. Проте грузинський народ ніколи не дозволить змінити проєвропейський державний курс. Оскільки в конституції Грузії затверджено курс на вступ до ЄС та НАТО", - пояснив Маісая.
Експерт переконаний, що Росія є загрозою для територіальної цілісності Грузії.
"Я вважаю, що не повинно йти й мови про введення безвізового режиму для росіян в Грузії. Росія є окупаційною державою. Вони до сьогодні окуповують грузинську територію і звісно ж проводять проти Грузії гібридну війну. Фактично Росія продовжує повільну окупацію Грузії. Тому в цьому контексті ні про який безвізовий режим не повинно йти й мови", - додав він.
- 13 листопада президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що після оголошення у РФ мобілізації до країни виїхали 700 тис. росіян
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