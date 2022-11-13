Про це Зурабішвілі розповіла в інтерв'ю повідомляє Radio France.

За її словами, 600 тис. росіян перетнули країну транзитом, а ще 100 тис. - залишилися у Грузії.

"Після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним військової мобілізації понад 700 тис. росіян перетнули кордон Грузіїі. 600 тис., ймовірно, виїхали в різних напрямках, до сусідніх Вірменії, Туреччини та європейських країн. Близько 100 тис. залишилися", - сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що Грузія також прийняла близько 30 тис. українських біженців.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення "часткової" мобілізації у Росії.

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