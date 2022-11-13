Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Після оголошення Путіним мобілізації кордон Грузії перетнули 700 тис. громадян РФ, - Зурабішвілі

Після оголошення Путіним мобілізації кордон Грузії перетнули 700 тис. громадян РФ, - Зурабішвілі

13 листопада, 2022 неділя
11:47
Світ Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що після оголошення у РФ мобілізації до країни виїхали 700 тис. росіян

Про це Зурабішвілі розповіла в інтерв'ю повідомляє Radio France.

За її словами, 600 тис. росіян перетнули країну транзитом, а ще 100 тис. - залишилися у Грузії. 

"Після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним військової мобілізації понад 700 тис. росіян перетнули кордон Грузіїі. 600 тис., ймовірно, виїхали в різних напрямках, до сусідніх Вірменії, Туреччини та європейських країн. Близько 100 тис. залишилися", - сказала Зурабішвілі. 

Вона додала, що Грузія також прийняла близько 30 тис. українських біженців.

  • 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення "часткової" мобілізації у Росії. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
Грузія
Туреччина
російська армія
Вірменія
мобілізація
війна з Росією
Читайте також:
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
11 листопада, 2022 п'ятниця
Ідеолог "русского міра" Дугін натякнув, що за "відступ" з Херсона Путіна слід принести в жертву
Бен Ходжес
12 листопада, 2022 субота
Генерал США Ходжес дав прогноз, коли ЗСУ деокупують Мелітополь та Маріуполь
Окупанти, Херсон, Херсонщина
12 листопада, 2022 субота
Розвідка Британії викрила справжню мету оголошеної РФ евакуації цивільних з Херсона
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
13 листопада
12:53
Антоніу Гутерреш
"Не будь-який мир - а мир, що ґрунтується на цінностях Статуту ООН": Гутерреш про завершення війни з Росією
12:47
Ілюстративне фото
На Луганщині 10 російських загарбників зґвалтували 12-річну дівчинку
12:23
За добу росіяни обстріляли сім населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені
За добу росіяни обстріляли сім населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені
12:12
На Донбасі точаться важкі бої, але хлопці готові йти на Донецьк і далі, - Порошенко
12:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 листопада: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:57
Потяг до перемоги
"Квиток до перемоги": Укрзалізниця почала продаж квитків на перші потяги до Херсона, Сімферополя, Маріуполя, Луганська і Донецька
11:49
Андрій Курков
"Сірі бджоли" Андрія Куркова увійшли до списку найкращих книжок-2022 за версією The New Yorker
11:23
На фото Михайло Подоляк
У Офісі президента спрогнозували, коли РФ "дозріє" до виведення військ та переговорів
10:52
Філіп Хрговіч
Усика зобов'язали битися з претендентом на титул IBF
10:44
російський паспорт
Путін хоче позбавляти російських паспортів за "фейки про війну"
10:35
Алі Даеї
Ексфутболіста "Баварії" засудили до смертної кари в Ірані
10:11
Ілюстративне фото
За минулу добу ворог здійснив 4 ракетних і понад 40 атак РСЗВ та завдав 16 авіаударів, - Генштаб
09:40
військова підготовка у школах РФ
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ повертає у школи військову підготовку
09:30
Ілюстративне фото
ЗСУ завдали високоточного удару біля Дніпрян на Херсонщині, до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих окупантів, - Генштаб
09:14
Інфографіка
БМП. вбиті росіяни
ЗСУ за добу ліквідували 650 російських окупантів, - Генштаб
08:57
У Білорусі росте соціальна напруга
У Білорусі росте напруга між місцевими мешканцями та армією РФ, - Генштаб ЗСУ
08:47
Сенат США
Демократи зберегли контроль над сенатом США за підсумками проміжних виборів, - CNN
08:45
OPINION
Олександр Вільчинський
Вивчаємо топоніміку  разом із Збройними силами
08:15
Окупанти регулярно вночі обстрілюють Нікопольщину
Окупанти випустили вночі майже 40 смертоносних зарядів по Нікополю: дві жінки в лікарні
08:15
Ексклюзив
мобілізовані з ОРДЛО
На Луганщині для мобілізованих з РФ роблять наметові табори, це дуже гарні цілі, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
08:00
Анонс
Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру
07:45
Володимир Путін
У Кремлі через виведення окупаційних військ із Херсона поглиблюється розкол, - ISW
06:49
Звільнення українських земель на півдні країни триває
Ворог плекає плани високоточних ударів по об’єктах критичної інфраструктури, - ОК "Південь"
01:30
Мірча Луческу
Луческу збирається закінчити кар'єру: друг тренера "Динамо" назвав терміни
00:36
На фото: система ППО
На Черкащині спрацювала ППО
00:14
На фото вертоліт Ка-52
Російський гвинтокрил випустив по Сумщині 15 некерованих ракет
2022, субота
12 листопада
23:56
Олександр Зінченко
Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Вулвергемптон" в АПЛ
23:27
Ексклюзив
Найбільшою проблемою після війни буде депопуляція, - інвестбанкір Фурса
23:25
Авіакатастрофа, Даллас
У США на авіашоу зіштовхнулися літаки
23:06
Вибух
У Харкові прогриміли вибухи
22:48
Ексклюзив
Дональд Трамп
У Трампа є реальна можливість стати кандидатом в президенти й виграти у Байдена, - американський політтехнолог Смарт
22:45
Інфографіка
"Дніпро-1", Олександр Сваток
УПЛ: який вигляд має таблиця перед 13-м туром чемпіонату України з футболу
22:15
Володимир Зеленський
ЗСУ деокупували 60 населених пунктів Херсонщини, поліція проводить стабілізаційні заходи, - Зеленський
22:12
Бен Ходжес
Генерал США Ходжес дав прогноз, коли ЗСУ деокупують Мелітополь та Маріуполь
21:54
Російський прапор зник із будівлі Херсонської ОДА
Перед втечею з Херсона росіяни знищили всю критичну інфраструктуру – зв’язок, постачання води, тепла, електрики, - Зеленський
21:35
Б'янка Залевська
Зеленський нагородив кореспондентку "Еспресо" Залевську орденом Княгині Ольги другого ступеня
21:26
град
Ворог обстріляв з РСЗВ "Град" Горностаївку, є загиблі
21:14
ЛНР
Окупантам, які воювали за "Л/ДНР", запропонували перейти на контрактну службу в російській армії, - Генштаб ЗСУ
20:59
Уламки ворожої ракети в Запоріжжі
Ворог атакував Запоріжжя "іскандером" з 54 касетними зарядами
20:58
ЗСУ
ЗСУ вдарили по зосередженню росіян на Луганщині: 27 загиблих і 18 поранених
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV