Після оголошення Путіним мобілізації кордон Грузії перетнули 700 тис. громадян РФ, - Зурабішвілі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що після оголошення у РФ мобілізації до країни виїхали 700 тис. росіян
Про це Зурабішвілі розповіла в інтерв'ю повідомляє Radio France.
За її словами, 600 тис. росіян перетнули країну транзитом, а ще 100 тис. - залишилися у Грузії.
"Після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним військової мобілізації понад 700 тис. росіян перетнули кордон Грузіїі. 600 тис., ймовірно, виїхали в різних напрямках, до сусідніх Вірменії, Туреччини та європейських країн. Близько 100 тис. залишилися", - сказала Зурабішвілі.
Вона додала, що Грузія також прийняла близько 30 тис. українських біженців.
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21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення "часткової" мобілізації у Росії.
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