Бі-бі-сі випустила документальний фільм про бійню у Бучі
Українська служба BBC створила документальний фільм про трагедію Бучі. Стрічка містить свідчення родичів і людини, яка вижила після катувань окупантів
Відео опублікували на YouTube.
"У березні цього року місто Буча опинилося під окупацією російських військ, які намагалися вийти на Київ. Після вторгнення росіяни вчинили бійню, яка вразила світ. Але – всупереч усім шансам – дехто зміг її пережити. Хоча страти мали на меті дегуманізувати та повністю стерти жертв, це потужне свідчення любові перед обличчям терору", - йдеться у повідомленні.
Фільм містить історії людей, родичі яких загинули через дії росіян. Вони розповідають, що тіла загиблих свідчили про тортури, які відбувались перед смертю. Також автори стрічки записали інтерв'ю з Іваном Скибою. Він перебував у полоні окупантів та розповів, що коїлось у штабі на вулиці Яблонській. Чоловік також пригадав, як його вели на розстріл.
"Ми зрозуміли, що нас ведуть на оброзстріл і один з одним попрощалися. І все. Поставили спинами нас до стіни, ще Приходько... Приходько може втекти хотів, там прохід був і він туди швидко пішов і його одразу застрелили. Він впав і почалась стрільба хаотична. Розстріл цей вони робили із задоволенням. Я почув, що мені куля зайшла у бік і я впав", - сказав він.
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