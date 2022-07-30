Бі-бі-сі випустила документальний фільм про бійню у Бучі

Відео опублікували на YouTube.

"У березні цього року місто Буча опинилося під окупацією російських військ, які намагалися вийти на Київ. Після вторгнення росіяни вчинили бійню, яка вразила світ. Але – всупереч усім шансам – дехто зміг її пережити. Хоча страти мали на меті дегуманізувати та повністю стерти жертв, це потужне свідчення любові перед обличчям терору", - йдеться у повідомленні.

Фільм містить історії людей, родичі яких загинули через дії росіян. Вони розповідають, що тіла загиблих свідчили про тортури, які відбувались перед смертю. Також автори стрічки записали інтерв'ю з Іваном Скибою. Він перебував у полоні окупантів та розповів, що коїлось у штабі на вулиці Яблонській. Чоловік також пригадав, як його вели на розстріл.

"Ми зрозуміли, що нас ведуть на оброзстріл і один з одним попрощалися. І все. Поставили спинами нас до стіни, ще Приходько... Приходько може втекти хотів, там прохід був і він туди швидко пішов і його одразу застрелили. Він впав і почалась стрільба хаотична. Розстріл цей вони робили із задоволенням. Я почув, що мені куля зайшла у бік і я впав", - сказав він.

17 липня компанія BABYLON'13 випустила трейлер фільму "Залізні метелики" про збиття Росією пасажирського літака рейсу MH17 над ОРДО у 2014 році.

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