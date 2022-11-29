Біатлон: розклад 1-го етапу Кубка світу
У вівторок, 29 листопада, стартує 1-й етап Кубка світу з біатлону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Серед жінок на Кубок світу поїхали: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко.
У заявці чоловічої команди знайшлось місце для Дмитра Підручного, Артема Прими, Богдана Цимбала, Антона Дудченка, Дениса Насико та Тараса Лесюка.
1-й етап Кубка світу стартує вже у вівторок, 29 листопада, у фінському Контіолахті. У цей день відбудеться індивідуальна гонка у чоловіків (20 км).
Етап у Контіолахті триватиме до 4 грудня. Вже за чотири дні після того в австрійському Гохфільцені стартує другий етап сезону.
Кубок світу
1-й етап. Контіолахті, Фінляндія
29 листопада
13:15 Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки
30 листопада
13:15 Індивідуальна гонка 15 км, Жінки
1 грудня
11:00 Естафета 4х7.5 км, Чоловіки
13:35 Естафета 4х6 км, Жінки
3 грудня
10:45 Спринт 10 км, Чоловіки
13:45 Спринт 7.5 км, Жінки
4 грудня
12:15 Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки
14:15 Гонка переслідування 10 км, Жінки
Транслятор - "Суспільне Спорт"
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