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Анонс

Біатлон: розклад 1-го етапу Кубка світу

29 листопада, 2022 вiвторок
08:00
Спорт Юлія Джима

У вівторок, 29 листопада, стартує 1-й етап Кубка світу з біатлону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Серед жінок на Кубок світу поїхали: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Ірина Петренко.

У заявці чоловічої команди знайшлось місце для Дмитра Підручного, Артема Прими, Богдана Цимбала, Антона Дудченка, Дениса Насико та Тараса Лесюка.

1-й етап Кубка світу стартує вже у вівторок, 29 листопада, у фінському Контіолахті. У цей день відбудеться індивідуальна гонка у чоловіків (20 км).

Етап у Контіолахті триватиме до 4 грудня. Вже за чотири дні після того в австрійському Гохфільцені стартує другий етап сезону.

Кубок світу

1-й етап. Контіолахті, Фінляндія

29 листопада

13:15 Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки

30 листопада

13:15 Індивідуальна гонка 15 км, Жінки

1 грудня

11:00 Естафета 4х7.5 км, Чоловіки
13:35 Естафета 4х6 км, Жінки

3 грудня 

10:45 Спринт 10 км, Чоловіки
13:45 Спринт 7.5 км, Жінки

4 грудня

12:15 Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки    
14:15 Гонка переслідування 10 км, Жінки

Транслятор - "Суспільне Спорт"

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Україна
біатлон
Фінляндія
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