Біатлон: троє українців фінішували у топ-30 індивідуальної гонки в Рупольдингу
У рамках 5 етапу Кубка світу відбулася індивідуальна гонка на 20 км, де одразу троє українських біатлоністів фінішували у топ-30
Про це повідомляє Еспресо. TV.
Сьогодні, 11 січня, відбулась індивідуальна гонка на 20 км серед чоловіків. Україну презентували: Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко та Денис Насико.
Одразу троє українців фінішували у тридцятці найкращих. Лідером серед наших спортсменів став Денис Насико, який не закрив одну мішень і відстав від першого місця на 3 хвилини і 30 секунд.
Перемогу здобув норвежець Йоханнес Бьо, друге місце посів Ветле Крістіансен, а третім фінішував словенець Яков Фак.
5-й етап Кубка світу з біатлону проходить у німецькому Рупольдингу.
Кубок світу
Індивідуальна гонка. Чоловіки
11 січня
1. Йоханнес Бьо (1+0+0+1)
2. Ветле Крістіансен (0+0+0+1) +9.9
3. Яков Фак (0+0+0+0) +29.9
...
26. Денис Насико (0+1+0+0) +3.32.1
28. Артем Тищенко (0+1+0+0) +3.45.1
29. Тарас Лесюк (0+0+0+1) +3.51.5
34. Богдан Цимбал (0+0+0+2) +4.08.8
46. Руслан Ткаленко (0+2+0+1) +5.11.2
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.99
Купівля 39.99Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.81Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе