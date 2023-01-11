Біатлон: троє українців фінішували у топ-30 індивідуальної гонки в Рупольдингу

Про це повідомляє Еспресо. TV.

Сьогодні, 11 січня, відбулась індивідуальна гонка на 20 км серед чоловіків. Україну презентували: Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко та Денис Насико.

Одразу троє українців фінішували у тридцятці найкращих. Лідером серед наших спортсменів став Денис Насико, який не закрив одну мішень і відстав від першого місця на 3 хвилини і 30 секунд.

Перемогу здобув норвежець Йоханнес Бьо, друге місце посів Ветле Крістіансен, а третім фінішував словенець Яков Фак.

5-й етап Кубка світу з біатлону проходить у німецькому Рупольдингу.

Кубок світу

Індивідуальна гонка. Чоловіки

11 січня

1. Йоханнес Бьо (1+0+0+1)

2. Ветле Крістіансен (0+0+0+1) +9.9

3. Яков Фак (0+0+0+0) +29.9

...

26. Денис Насико (0+1+0+0) +3.32.1

28. Артем Тищенко (0+1+0+0) +3.45.1

29. Тарас Лесюк (0+0+0+1) +3.51.5

34. Богдан Цимбал (0+0+0+2) +4.08.8

46. Руслан Ткаленко (0+2+0+1) +5.11.2

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb