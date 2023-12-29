Біатлон: Україна посіла 5 місце у Різдвяній гонці переслідування

Про це повідомляє "Трибуна".

У Різдвяній гонці взяли участь 10 команд. Спочатку біатлоністи пробігли масстарт, за результатами якого було сформовано стартовий лист гонки переслідування. Призові місця розподілялися саме за результатами переслідування.

Україну представили Юлія Джима та Дмитро Підручний. У масстарті українці показали 4-й результат, але у гонці переслідування вони стали 5-ми.

Перемогу здобули французи Жулія Сімон та Фаб’єн Клод.

Різдвяна гонка

Гонка переслідування

Гельзенкірхен, Німеччина

1. Жулія Сімон, Фаб’єн Клод (Франція) — 34.43,5 (3)

2. Інґрід Ланнмарк Тандреволл, Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) — 57,5 (3)

3. Полона Клеменчич, Яков Фак (Словенія) — 1.08,2 (2)

...

5. Юлія Джима, Дмитро Підручний (Україна) — 1.30,5 (6)