Біатлон: Україна вперше завершила сезон без жодної медалі Кубка світу
Збірна України з біатлону вперше в історії не змогла здобути жодної медалі Кубка світу впродовж сезону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українці достроково завершили сезон 2022/23, оскільки не кваліфікувалися у чоловічу та жіночу гонки з масовим стартом, якими 19 березня завершиться заключний етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені.
Таким чином, збірна України вперше за весь час участі у Кубку світу та чемпіонах світу, в яких вона змагається з 1992 року, не змогла здобути за сезон жодної медалі.
Найкращим результатом українців у нинішньому сезоні виявилося п'яте місце Дмитра Підручного в спринті на чемпіонаті світу в німецькому Обергофі.
- 11 лютого українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті та показав найкращий результат збірної України на чемпіонаті світу - 2023.
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