Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українці достроково завершили сезон 2022/23, оскільки не кваліфікувалися у чоловічу та жіночу гонки з масовим стартом, якими 19 березня завершиться заключний етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені.

Таким чином, збірна України вперше за весь час участі у Кубку світу та чемпіонах світу, в яких вона змагається з 1992 року, не змогла здобути за сезон жодної медалі.

Найкращим результатом українців у нинішньому сезоні виявилося п'яте місце Дмитра Підручного в спринті на чемпіонаті світу в німецькому Обергофі.