Біатлон: Підручний зупинився за два кроки від медалі на ЧС у спринті

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 11 лютого, в Обрегофі, Підручний не припустився жодного промаху та посів четверте місце. Від переможця - норвежця Йоганнеса Тінгнесса Бьо - українець відстав на 53,4 сек. Срібло та бронзу також здобули представники Норвегії - Тарьєй Бьо та Стурла Гольм Легрейд.

Для збірної України результат Підручного виявився найкращим на ЧС-2023.

10 лютого найсильнішою з українок у спринті на 7,5 км стала Юлія Джима, яка посіла 29-те місце. 8 лютого у змішаній естафеті збірна України фінішувала 10-ю.

Чемпіонат світу продовжиться 12 лютого чоловічою та жіночою гонками переслідування.

Чемпіонат світу-2023

Чоловіки

Спринт, 10 км

Обрегоф, Німеччина

11 лютого

1. Йоганнес Тінгнесс Бьо (Норвегія) 23.21,7 (1 штрафне коло)

2. Тарьєй Бьо (Норвегія) - відставання +14,8 (0)

3. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) + 39,9 (1)

5. Дмитро Підручний (Україна) + 53,4 (0)

21. Антон Дудченко (Україна) +1.53,7 (1)

29. Богдан Цимбал (Україна) +2.08,4 (1)

42. Артем Прима (Україна) +2.37,1 (2)