Біатлон: Підручний зупинився за два кроки від медалі на ЧС у спринті
Українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті та показав найкращий результат збірної України на чемпіонаті світу-2022 з біатлону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 11 лютого, в Обрегофі, Підручний не припустився жодного промаху та посів четверте місце. Від переможця - норвежця Йоганнеса Тінгнесса Бьо - українець відстав на 53,4 сек. Срібло та бронзу також здобули представники Норвегії - Тарьєй Бьо та Стурла Гольм Легрейд.
Для збірної України результат Підручного виявився найкращим на ЧС-2023.
10 лютого найсильнішою з українок у спринті на 7,5 км стала Юлія Джима, яка посіла 29-те місце. 8 лютого у змішаній естафеті збірна України фінішувала 10-ю.
Чемпіонат світу продовжиться 12 лютого чоловічою та жіночою гонками переслідування.
Чемпіонат світу-2023
Чоловіки
Спринт, 10 км
Обрегоф, Німеччина
11 лютого
1. Йоганнес Тінгнесс Бьо (Норвегія) 23.21,7 (1 штрафне коло)
2. Тарьєй Бьо (Норвегія) - відставання +14,8 (0)
3. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) + 39,9 (1)
5. Дмитро Підручний (Україна) + 53,4 (0)
21. Антон Дудченко (Україна) +1.53,7 (1)
29. Богдан Цимбал (Україна) +2.08,4 (1)
42. Артем Прима (Україна) +2.37,1 (2)
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