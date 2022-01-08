Біатлон: Україна здобула першу в сезоні нагороду Кубка світу
Артем Тищенко та Дар'я Блашко принесли Україні в змішаній одиночній естафеті першу в сезоні медаль Кубка світу
На етапі Кубка світу в Обергофі (Німеччина) Тищенкоа та Блашко не заробили жодного штрафного кола та використали 12 запасних патронів. Від переможців з Росії вони відстали на 1 хв 2,6 сек та здобули бронзу. Срібло дісталося команді Австрії.
Медаль Тищенка та Блашко стала для збірної України першою у нинішньому сезоні.
Кубок cвіту
5-й етап
Обергоф (Німеччина)
Змішана одиночна естафета
1. Росія - 41.37,1 (1 штрафне коло +12 запасних патронів)
2. Австрія - відставання 41,5 (1+13)
3. Україна +1.03,6 (0+12)
- Нагадаємо, 11 грудня 2021 року жіноча збірна України фінішувала 5-ю в естафеті на третьому етапі Кубка світу з біатлону в Австрії.
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