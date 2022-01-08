Біатлон: Україна здобула першу в сезоні нагороду Кубка світу

На етапі Кубка світу в Обергофі (Німеччина) Тищенкоа та Блашко не заробили жодного штрафного кола та використали 12 запасних патронів. Від переможців з Росії вони відстали на 1 хв 2,6 сек та здобули бронзу. Срібло дісталося команді Австрії.

Медаль Тищенка та Блашко стала для збірної України першою у нинішньому сезоні.

Кубок cвіту

5-й етап

Обергоф (Німеччина)

Змішана одиночна естафета

1. Росія - 41.37,1 (1 штрафне коло +12 запасних патронів)

2. Австрія - відставання 41,5 (1+13)

3. Україна +1.03,6 (0+12)