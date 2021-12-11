Біатлон: збірна України показала найкращий результат сезону в естафеті

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Гохфільцені на дистанції 4х6 км Ірина Петренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк не заробили жодного штрафного кола та використали 13 запасних патронів. Від переможниць зі Швеції українки відстали на 1 хв 33 сек та показали свій найкращий результат сезону в жіночій естафеті.

Срібло здобули росіянки, бронзу - француженки.

Кубок світу

3-й етап

Гохфільцен (Австрія)

11 грудня

Жінки

Естафета, 4х6 км

1. Швеція (1+8) 1.13.52,5 (1 штрафне коло + 8 запасних патронів)

2. Росія - відставання 29,1 (0+10)

3. Франція +59,2 (0+14)

… 5. Україна +1:33,0 (0+13)