Біатлон: Україна показала найкращий результат сезону в першій естафеті Кубка світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Естерсунді (Швеція) у першій класичній естафеті сезону за збірну України виступали

Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Вони заробили одне штрафне коло та використали шість запасних патронів. Від переможців з Норвегії українці відстали 1 хв 28,5 сек. та фінішували п'ятими. Срібло здобули французи, бронзу - росіяни.

П'яте місце стало для українських біатлоністів найкращим у нинішньому сезоні.

Кубок світу

2-й етап

Естерсунд (Швеція)

Чоловіки

Естафета 4х7,5 км

1. Норвегія - 1:14.09,3 (0 штрафних кіл + 4 запасних патрони)

2. Франція - відставання 11,2 (0+8)

3. Росія +45,9 (1+9)

… 5. Україна +1.28,5 (1+6)