Біатлон: Україна показала найкращий результат сезону в першій естафеті Кубка світу
На другому етапі Кубка світу з біатлону чоловіча збірна України фінішувала на п'ятому місці в естафеті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Естерсунді (Швеція) у першій класичній естафеті сезону за збірну України виступали
Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.
Вони заробили одне штрафне коло та використали шість запасних патронів. Від переможців з Норвегії українці відстали 1 хв 28,5 сек. та фінішували п'ятими. Срібло здобули французи, бронзу - росіяни.
П'яте місце стало для українських біатлоністів найкращим у нинішньому сезоні.
Кубок світу
2-й етап
Естерсунд (Швеція)
Чоловіки
Естафета 4х7,5 км
1. Норвегія - 1:14.09,3 (0 штрафних кіл + 4 запасних патрони)
2. Франція - відставання 11,2 (0+8)
3. Росія +45,9 (1+9)
… 5. Україна +1.28,5 (1+6)
- Нагадаємо, 3 грудня збірна України виграла бронзову медаль у командних змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубка світу в Фінляндії
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.08
- Актуальне
- Важливе